Vittoria Deganello / Uomini e Donne, i dubbi di Mattia Marciano sulla corteggiatrice (Trono Classico)

Vittoria Deganello

Vittoria Deganello, bella, semplice e con un look acqua e sapone, ha conquistato tutti sin dalla sua presentazione quando, per l’appuntamento al buio con Mattia Marciano e Paolo Crivellin si è presentata con un jeans e una maglietta. La sua indiscutibile bellezza ha fatto breccia su entrambi i tronisti che l’hanno immediatamente portata in esterna. Vittoria, però, pur essendo rimasta colpita da Paolo, ha deciso di corteggiare solo Mattia Marciano con il quale ha avuto uno scambio di messaggi social la scorsa state. La conoscenza tra i due è stata favorita da Andrea Damante, amico di entrambi ma non è andata oltre un like su Instagram. Tra Mattia e Vittoria è così nato subito il feeling. Il tronista napoletano, alla ricerca di una ragazza seria, semplice e matura con cui costruire una storia importante è rimasto affascinato dalla 23enne veronese che adora mangiare e cucinare. Vittoria e Mattia hanno già entusiasmato i fans di Uomini e Donne che sui social hanno cominciato a shippare la coppia dopo poche esterne. Tuttavia, per parlare d’amore sarà necessario aspettare ancora un po’. Mattia, infatti, non ha alcuna intenzione di fermarsi alla prima corteggiatrice che ha attirato le sue attenzioni anche perché i dubbi su Vittoria sono davvero tanti.

I DUBBI DI MATTIA MARCIANO

Il percorso di Vittoria Deganello come corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è iniziato alla grande. La 23enne è salita subito agli onori della cronaca conquistando entrambi i tronisti anche se Mattia non ha gradito le sue esterne con Paolo. Arrivata in studio per un appuntamento al buio, Vittoria, prima di dichiararsi, ha preferito conoscere entrambi i tronisti. Un atteggiamento che non è piaciuto a Mattia che avrebbe voluto subito l’esclusiva. Come se non bastasse, nel corso dell’ultima registrazione, il tronista napoletano ha scoperto che Vittoria ha fatto il provino per diventare tronista. Una rivelazione che ha colpito, in negativo, Mattia che ha ammesso di avere dei dubbi al riguardo su di lei. Dopo la delusione vissuta con Desirèe Popper, infatti, Mattia non vuole ripetere l’esperienza e vuole essere sicuro che Vittoria sia in trasmissione per cercare l’amore e non altro. Da parte sua, la Deganello, dopo la registrazione, su Instagram, ha scritto: “La parte più vera di me è negli impulsi che controllo, nelle emozioni che trattengo, nei pensieri che nascondo, nelle cose che non dico. Non sono per tutti, sono per quelli che riescono a guardarmi dentro”. Sarà un messaggio per Mattia?

