AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 20 ottobre 2017: svelato il collegamento fra Kai e diversi cittadin

American Horror Story 7: Cult, anticipazioni del 20 ottobre 2017. In passato, i Milton stringono un accordo con Kai. Ally viene lasciata da Ivy quando si scopre il suo tradimento

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 20 ottobre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Vicini infernali". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa:Ally (Sarah Paulson) si risveglia con un clown al suo fianco e corre di sotto per prendere un'arma con cui colpirlo, ma Ivy (Alison Pill) la ferma. Afferrato un coltello, la moglie fa strada verso la camera da letto, che si rivela stranamente vuota. Ivy conclude quindi che si sia trattata della solita allucinazione, non sapendo che Oz (Cooper Dodson) sta vivendo un vero e proprio incubo con Twisty (John Carroll Lynch). Il bambino è costretto a rifugiarsi alla fine nel bagno, mentre i clown all'esterno minacciano di fargli del male. Sentendolo urlare, le due madri raggiungono il bambino e lo trovano addormentato. Ore dopo, Meadow (Leslie Grossman) ed il marito diffondono il video sul pestaggio a Kai (Evan Peters) e quest'ultimo ne approfitta per parlare alla stampa di quanto ha vissuto, rivelando alla fine di volersi candidare come Consigliere al posto di Chang. Le sue parole scatenano una prima ondata di paura e di discriminazione nei confronti dei messicani, che si riflette poi in una lite fra il responsabile della cucina di Ally, Roger (Zack Ward), ed un cuoco, Pedro (Jorge-Luis Pallo). Nel frattempo, Winter (Billie Lourd) stringe un patto con Oz e gli promette di fare in modo che non abbia più paura. Al ritorno, Ivy e Ally scoprono che Oz sono a casa dei nuovi vicini, Harrison e Meadow. La coppia si dimostra eccentrica e disponibile e riesce in qualche modo a convincere le due donne a seguirli dentro casa. Rivelano inoltre di aver acquistato la casa dei Chang dai veri proprietari e di essersi sposati nonostante Harrison sia gay: i due erano infatti amici ed avevano promesso di sposarsi se raggiunta una certa età fossero stati ancora single. Quella notte, Ally entra nella cella frigorifera del suo ristorante e trova Roger appeso al soffitto, ad un gancio per il macello. In seguito riceve la visita di Rudy (Cheyenne Jackson), il suo terapeuta, perché preoccupato per il suo stato mentale. La donna gli rivela di aver trovato Roger ancora vivo la notte precedente e di averlo ucciso definitivamente nel tentativo di toglierlo dal gancio. Il detective Jack Samuels (Colton Haynes) ha inoltre cercato di far cadere ogni colpa su Pedro, per via della lite avuta ore prima con la vittima. Convinta di essere in pericolo, Ally decide di aumentare le misure di sicurezza in casa, mentre i Wilton le consegnano una pistola. Ore dopo, Kai si presenta alla sua porta e le fa un lungo discorso sulla paura, per perorare la propria candidatura. Quella sera, Ally decide di prendere i farmaci che le ha lasciato il terapeuta e diventa vulnerabile con Winter, che la seduce. Subito dopo i clown entrano nella casa della donna e fanno scattare l'allarme, spingendo Ally ad uscire di casa in preda al terrore. Una volta in strada si imbatte in Pedro e lo uccide scambiandolo per un aggressore.

ANTICIPAZIONI DEL 20 OTTOBRE 2017, EPISODIO 3 "VICINI INFERNALI"

Una paziente di Rudy riesce a trovare un beneficio dalla terapia ed a sconfiggere la sua fobia per le bare. In una successiva seduta, la donna ed il marito rimangono tuttavia vittime dei clown, che li rinchiudono all'interno di una bara e li lasciano morire soffocati. Intanto, Ally continua a pensare di aver fatto un grosso errore nell'uccidere Pedro, ma Samuels le assicura che si è trattata solo di legittima difesa. I cittadini del quartiere tuttavia iniziano a guardare la donna con sospetto ed a considerarla un'assassina. Anche Harrison e Meadow cambiano improvvisamente atteggiamento nei confronti della vicina, mentre Kai si presenta alla porta di Ally per offrirle protezione. Nel passato, i Wilton conoscono Kai e stringono un accordo perché tuteli i loro segreti. Nel presente, Ally inizia ad essere paranoica nei confronti dei Wilton, soprattutto quando regalano ad Oz un porcellino d'India. Dopo aver trovato il simbolo dei clown in casa propria, Ally ed Ivy scoprono che lo stesso segno si trova nella casa dei vicini, ma decidono di non avvisarli del pericolo. Alcuni giorni dopo, Ivy scopre che Ally l'ha tradita e decide di lasciare la casa di famiglia con il figlio.

