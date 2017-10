ANNALISA MINETTI È MIA MARTINI/ Video, la sua LP vince di misura su Marco Carta (Tale e Quale Show 2017)

Quinta puntata di Tale e Quale Show, Annalisa Minetti nei panni di Mia Martini: dopo l’imitazione di LP, la cantante alle prese con la celebre ed indimenticata interprete italiana.

20 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Annalisa Minetti a Tale e Quale show

ANNALISA MINETTI SARÀ MIA MARTINI

In questo nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2017, la bravissima cantante Annalisa Minetti dopo essersi imposta la scorsa settimana con la sua imitazione di LP sulle note del brano Lost on You, dovrà vestire i panni di una indimenticata ed intensa interprete italiana come Mia Martini. Un compito non dei più agevoli anche se la Minetti ha già dimostrato di avere nelle corde capacità vocali che le permettono di avvicinarsi anche alle performance di una cantante che è rimasta nella storia della musica italiana. In particolare la Minetti, secondo le anticipazioni che si leggono in queste ore, dovrà esibirsi in uno dei brani più toccanti ed emozionanti del repertorio di Mia Martini: Almeno tu nell’Universo. Tra l’altro si tratta di una canzone dalla storia alquanto originale visto che venne scritta nel 1972 da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio per poi essere portata nel 1989 da Mia Martini al Festival di Sanremo ottenendo un ottimo secondo posto e soprattutto vincendo il Premio della critica.

DI MISURA SU MARCO CARTA

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, Annalisa Minetti si è presentata al centro dello studio nelle vesti della cantante italo –americana LP interpretando il brano di successo Lost on You. Una straorinaria somiglianza fisica e di timbro di voce quella proposta dalla Minetti che peraltro è stato molto bravo nel riuscire a riproporre la stessa gestualità. Al termine dell’esibizione meritata standing ovation da parte del pubblico a cui si è unita anche la giuria che poi ha dato seguito all’apprezzamento con dei voti positivi: per Enrico Montesano la perfomance della Minetti è stata da podio con 14 punti mentre sia Loretta Goggi che Christian De Sica le ha tributato un responso maggiore con 15 punti a testa. Il voto complessivo grazie ai 10 punti ottenuti dai voti degli altri concorrenti, è stato di 54 punti permettendole di vincere la puntata con una lunghezza di vantaggio su Marco Carta mentre in classifica generale la Minetti è terza con 219 punti a 8 lunghezze da Filippo Bisciglia. Clicca qui per rivedere la Minetti in versione Lp.

