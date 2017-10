AURORA MARCHESANI/ Chi è la Playmate con la passione per la fotografia e l'arte (Matrix Chiambretti)

Questa sera, venerdì 20 ottobre 2017, la Playmate Aurora Marchesani sarà ospite a Matrix Chiambretti su Canale 5. La modella ha conquistato due volte la copertina di Playboy Romania.

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti questa sera, venerdì 20 ottobre, nel salotto di Matrix Chiambretti ci sarà anche la modella Aurora Marchesani che parlerà del fondatore di Playboy, Hugh Hefner, morto lo scorso 27 settembre. Classe 1985, Aurora Marchesani è nata con la passione per il mondo dello spettacolo: “Fin da piccola ho cominciato ad esibirmi come cantante e ho proseguito facendo alcuni concorsi come l’accademia di Sanremo e il festival di Castrocaro”, ha detto a Bollicine Bip. Nel 2007 poi “rinasce” fotomodella: “In quel periodo farsi vedere nuda non era ancora così scontato come oggi. Facebook e i social erano agli albori. Io avevo bisogno di sperimentare e conoscermi. Per me essere fotografata ha sempre avuto un valore terapeutico. E poi mi ha regalato molte soddisfazioni”, ha detto a Il populista. Aurora è apparsa in diversi edizioni internazionali di Playboy, approdando anche negli USA su Playboy America. Ma non solo, è l’unica Italiana ad aver conquistato per ben due volte per la copertina di PlayBoy Romania.

AURORA MARCHESANI: IL RICORDO DI HUGH HEFNER

A chi le chiede che effetto fa essere una modella di Playboy, Aurora Marchesani risponde: “Per me fa un effetto bellissimo. Nel senso che per il percorso artistico e fotografico che ho fatto era un sogno da realizzare. Ed è andato ben oltre le mie aspettative, avendo ottenuto diversi riconoscimenti in merito in ambito internazionale. La Romania poi è stato il paese che più ha creduto in me e con cui ho instaurato un feeling particolare”, ha spiegato sempre al Il populista. Questa sera nel salotto di Piero Chiambretti parlerà di Hugh Hefner, che ha ricordato su Instagram nel giorno della sua scomparsa: “Grazie, Hef. Hai fatto un'altra cosa geniale. La morte nel nostro mondo non esiste, oggi è il giorno della bellezza. Dove ogni Playmate del mondo si ricorda di te. Ci hai dato un sogno e una "famiglia" e continueremo a brillare per sempre. E a me… hai dato tutto. Non te ne sei mai andato”, sono le parole dedicata al fondatore di Playboy.

