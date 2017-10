Alejandra Gutierrez / Chi è l'attrice e modella venezuelana ospite a Matrix di Chiambretti

Alejandra Gutierrez ospite in tv questa sera nel salotto di Piero Chiambretti, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'attrice e modella venezuelana ospite a Matrix

20 ottobre 2017 Hedda Hopper

Serata impegnativa per Piero Chiambretti che torna in onda con il suo Matrix è un ospite davvero speciale, Alejandra Gutierrez. La venezuelana è uno dei volti che questa sera vedremo nel salotto di Pierino Chiambretti in compagnia della sua collega Aurora Marchesani. La bella attrice e modella questa sera si racconterà su Canale 5 dopo anni e anni di gavetta soprattutto all'Estero e sul set da quando aveva 19 anni. Un sorriso solare e un fisico da urlo, Alejandra ha conquistato uomini e donne ma cosa racconterà questa sera su Canale 5?

DAL MONDO DELLO SPETTACOLO ALL'AMORE PER IL PROSSIMO

Classe 1979, la moella è nata in Venezuela da papà spagnolo. Vive la sua vita nella bella Caracas ma poi decide di trasferirsi a Miami dove segue la sua passione per la danza classica. E' li che studia e si perfeziona nella danza ma a 19 anni inzia a prendere parte ad alcune pellicole spagnole appasionandosi alla recitazione tanto da approdare come guest star anche nelle famose Nip/Tuck e Law & Order. Il pubblico maschile la ricorderà soprattutto per via della sua uscita su PlayBoy e in particolare, come playmate della rivista in Latino America. Per lei sono arrivate poi anche importanti aziende pronte a volerla come testimonial, ovvero Visa, McDonald's e Bell South. Ma la modella non è solo pronta a ballare, cantare e recitare ma anche ad occuparsi del prossimo visto che in questi anni ha fondato un'associazione che si occupa di bambini che soffrono di malformazione cardiaca. Quali altri segreti nasconde la modella?

