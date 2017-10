Alessandra Viero/ Ecco la sua (veloce) "scalata" in Mediaset (Quarto Grado)

Alessandra Viero torna questa sera in tv con una nuova puntata di Quarto Grado, il rotocalco dedicato al mondo giudiziario e del crimine, condotto assieme a Gianluigi Nuzzi su Rete4

Alessandra Viero, con Gianluigi Nuzzi (Archivio)

Questa sera Alessandra Viero torna sugli schermi di Rete 4 (ore 21.15) e assieme al collega conduttore e giornalista Gianluigi Nuzzi sarà protagonista di una nuova puntata di Quarto Grado, il talk show dedicato all’approfondimento dei casi più intricati che emergono dalle cronache giudiziarie e dall’ambito criminologico. La 34enne giornalista originaria di Sandrigo (Vicenza) sta vivendo, nel corso di questo nuovo ciclo di appuntamenti –giunto oramai alla sua ottava stagione- una sorta di ritorno dal momento che, nel 2016-2017, era stata provvisoriamente sostituita alla co-conduzione da Elena Tambini causa maternità. Tra i temi che la Viero affronterà assieme a Nuzzi nella puntata di questa sera ci sono i delitti di due donne (Gianna Del Gaudio e Patrizia Roveri) in provincia di Bergamo e i nuovi aggiornamenti sulla vicenda della morte di Yara Gambirasio, per la quale Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo.

ALESSANDRA VIERO: LA CARRIERA IN MEDIASET

Alessandra Viero è da qualche anno uno dei volti che il pubblico di Rete 4 ha imparato a conoscere, grazie soprattutto alla conduzione di Quarto Grado dove affianca Gianluigi Nuzzi dal 2014 e fatta eccezione per la pausa per maternità presa nel corso dell’ultima stagione. La 35enne giornalista vicentina nata a Sandrigo nel 1981, tuttavia, ha già alle spalle una lunga carriera tanto che, dopo essersi laureata in Giurisprudenza, ha lavorato per alcune testate giornalistiche venete prima di entrare in Mediaset nel 2008: qui la Viero è stata protagonista di una vera e propria scalata, passando in pochi anni da inviata del Tg4 a conduttrice di TgCom24 fino alla “promozione” a volto di punta di Pomeriggio 5. In seguito, la svolta per la Viero c’è stata nel 2012, con la conduzione di quel prestigioso contenitore domenicale che è appunto Domenica 5, in copia con Alessio Vinci, anche se all’epoca aveva destato qualche polemica la sua successiva sostituzione con Sabrina Scampini. Tuttavia, è proprio al posto della Scampini che subentra nella redazione di Quarto Grado tre anni fa, facendosi apprezzare nel suo nuovo ruolo e venendo confermare anche quest’anno al fianco di Nuzzi.

