Alessia Macari è Christina Aguilera/ Video, tra imitazioni e matrimonio in vista (Tale e Quale Show 2017)

Alessia Macari è Christina Aguilera a Tale e Quale Show 2017 (Facebook)

Alessia Macari è Christina Aguilera nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2017, programma condotto da Carlo Conti oggi venerdì 20 ottobre 2017 su Rai Uno a partire dalle 21.25. Reduce dall’esibizione nei panni di Heather Parisi, con Cicale, la showgirl ciociara dovrà cimentarsi nella famosa cantautrice, attrice, produttrice discografica, ballerina e modella statunitense. Un altro banco di prova per la giovane artista, che dovrà nuovamente saper dimostrare la sua capacità di coniugare canto e bello nella sua esibizione. E sarà tutt'altro che semplice: Christina Aguilera stata inserita al 58º posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone e, oltre a vincere oltre 400 premi, ha collezionato circa 250 dischi tra oro, platino, multiplatino, con una vendita di più di 50 milioni album in tutto il mondo. Tra i suoi successi ricordiamo Candyman, Hurt, Ain’t No Other Man e Beautiful: una nuova avventura ricca di insidie per Alessia Macari e la sua indubbia qualità di imitatrice.

ALESSIA MACARI, L’OTTIMA HEATHER PARISI

Alessia Macari ha interpretato Cicale di Heather Parisi nell'ultima puntata di Tale e Quale Show 2017, guadagnandosi l'ottavo posto in classifica con 33 punti. Una esibizione che l'ha vista cantare e ballare, qualità esaltata dal giudice Cristian De Sica: “In tutte le altre puntate noi abbiamo esaltato la sua bellezza fisica. Non sei soltanto bella, sei davvero molto brava: per cantare e bella ci vuole fiato". Sulla stessa lunghezza d'onda Loretta Goggi: “Per me è magrissima, dovrebbe fare qualcosa per rinforzarti i muscolari (ride, ndr). Volevo farti i complimenti perché hai una grande vocalità ma, credimi, in uno spettacolo come questo è molto importante che ci sia qualcuna che canti e balli. Con il trucco sono stati bravissimi, tu sei stata brava a dare la stessa grinta di Heather”. Positivo, infine, anche il responso di Enrico Montesano: “Sei stata molto brava: è difficile cantare e ballare in diretta”. Ancora elogi per Alessia Macari, tra le rivelazioni di questa nuova edizione di Tale e Quale Show.

MATRIMONIO IN VISTA PER ALESSIA MACARI

L’avventura a Tale e Quale Show 2017 non è l’unica emozione del momento per Alessia Macari, bella e sexy ciociara di Avanti un altro. Come da lei stesso rivelato tramite Instagram, presto la showgirl convolerà a nozze con il fidanzato Oliver Kragl: "He asked , and I said yes! Ho detto di SI!!! ?? ti amo @ollikragl ???????? #love". Dopo un anno la relazione ha fatto un altro, importantissimo, passo in avanti, con il calciatore del Crotone che la porterà all'altare nel prossimo futuro. Oliver Kragl, esterno sinistro della formazione di Davide Nicola, nella scorsa stagione giocava nel Frosinone e, conosciuta Alessia Macari, ha iniziato a corteggiare la ciociara. Una relazione proseguita con gioia ed amore, fino all'ultimo aggiornamento: i due fidanzati convoleranno a nozze, sono pronti per fare un altro passo. Attesi aggiornamenti su data e luogo del matrimonio, ma Alessia Macari può certamente dire di vivere un periodo d'oro tra amore e lavoro.

