Alessia Marcuzzi / Una donna irrequieta: “E' difficile starmi vicino, con Paolo niente figli”

Alessia Marcuzzi si racconta: il ritratto di una donna complicata ma fragile, tra sicurezze, lavoro e l'amore assoluto per Tommaso e Mia, con Paolo? Niente figli!

20 ottobre 2017 Valentina Gambino

Alessia Marcuzzi intervistata da Chiara Maffioletti, racconta di quanto possa essere una donna irrequieta. Due figli con due uomini diversi e la difficoltà di "rasserenarsi" per "colpa" di tanti interessi e curiosità. "Ho sempre voglia di fare cose nuove", racconta. La conduttrice, mette in evidenza il suo spirito particolare e confessa anche che stare al suo fianco non è affatto semplice. Di contro, viene da pensare che con una donna del genere, sarà proprio impossibile rischiare di annoiarsi. "Ho idee in continuazione, da quando sono piccola", racconta. E non fatichiamo a crederci, grazie anche alla sua parlantina molto veloce, che denota una costante capacità di volere raccontare molte cose insieme. E così, Alessia Marcuzzi è una donna dello spettacolo molto amata ma anche una appassionata di moda, tanto da diventare una perfetta fashion blogger con il suo sito web e la sua applicazione ufficiale. La sua vitalità è un dono che si porta avanti fin da bambina da quando, ad appena 3 anni leggeva già Topolino. Poche regole ma decisive per la sua vita e il futuro, esattamente come ha fatto anche con i suoi figli.

Alessia Marcuzzi, l'amore per Tommaso e Mia

"Tommaso ha il telefonino ma poi lo controllo" racconta Alessia Marcuzzi. Poi continua: "Gli ho installato una app per vedere dove va: una volta ha saltato la scuola e l'ho subito beccato". Tra le regole in casa, mai il cellulare a tavola. "Essere così curiosa non mi rende serena", confessa. E questi suoi "tormenti" si ripercuotono anche nella vita privata: "Ho avuto due figli con due uomini diversi, ora sono sposata con un altro. Non ho fatto come mamma e papà che si sono fidanzati a 16 anni e sono ancora insieme". Alessia Marcuzzi si definisce un vero spirito libero ed indipendente, merito anche dell'indipendenza economica acquisita fin da giovanissima? Può darsi, del resto confessa: "Non ho mai dovuto chiedere niente a un uomo...". Idee e innovazioni anche sul lavoro, con un piano B sempre pronto per non lasciare impreparati: "La vita è una e va vissuta in tutte le sfumature. Non ha senso accartocciarsi in situazioni che non fanno stare sereni". Ed è proprio per i tanti "tormenti" interiori che le sliding doors fanno costantemente parte dei suoi pensieri. Poi racconta della possibilità di fare cinema in America ma poi: "Ho incontrato Simone Inzaghi, me ne sono innamorata perdutamente al punto di farci subito Tommaso".

Alessia Marcuzzi, niente figli con Paolo: “Si è preso un pacchetto complicato!”

Alessia Marcuzzi racconta quindi di avere messo da parte il sogno dell'America e quasi la TV: "Volevo sposarmi, fare la mamma... ero la casalinga perfetta". Poi la nuova svolta: la chiamata per condurre Le Iene. La sua carriera è andata avanti ma il suo rapporto con Inzaghi invece no. "E' dura starmi vicino, per me deve essere sempre tutto wow!", racconta. Nonostante ciò, ha avuto la grande intelligenza di creare un perfetto equilibrio con la sua famiglia allargata: "Merito delle donne intelligenti con cui ho avuto a che fare, e mi riferisco alle nuove compagne dei padri dei miei figli... a volte parlo più volentieri con loro che con i miei ex". Con il marito Paolo invece, niente figli: "Si è preso un pacchetto un po' complicato. Con lui sono stata più ponderata, gli ho detto che volevo concentrarmi su Tommaso e Mia". Paolo e Alessia si conoscevano da vent'anni e "s'inseguivano" da tempo: "Si liberava io e mi impegnavo io. Quando ci siamo trovati mi ha confidato che, anni fa, credeva fosse la volta buona: stava per farsi avanti quando sono usciti i giornali in cui io e Francesco ci baciavamo sui monti. E ha detto: ma come?!". Poi per fortuna, il momento è arrivato grazie anche alle parole del padre di lei. Chiacchierando gli ha fatto un discorso col cuore in mano: "Mi ha detto: tu devi essere felice Alessia. Credi che l'amore che provo per te è lo stesso che provo per tua mamma? No, è diverso. Quello per i figli non verrà mai a mancare, nessun cambiamento potrà metterlo in discussione. Quindi, vivi".

