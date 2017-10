Asia Nuccetelli/ Dall’amore alla chirurgia plastica: “Il mio fidanzato me l’ha presentato mamma”

Asia Nuccetelli si racconta sulle pagine del settimanale Spy: dall'amore per il fidanzato Gianfranco alle critiche per i ritocchi di chirurgia plastica .

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Asia Nuccetelli e Gianfranco

Asia Nuccetelli, ad un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip che le ha regalato la grande popolarità, ha finalmente trovato l’amore. La figlia di Antonella Mosetti frequenta da qualche tempo Gianfranco, surfista 29enne dalla lunga chioma riccia, amico dell’attuale fidanzato di mamma Antonella. Grazie a lei, Asia ha conosciuto il ragazzo che le ha donato la serenità e la felicità che sta vivendo in questo periodo. Prima di cedere al fascino di Gianfranco, però, Asia ammette di aver provato un’antipatia nei suoi confronti. “E' stato bravo perché all'inizio ero molto diffidente, Gianfranco mi era pure antipatico e penso che la cosa fosse reciproca. Poi mi ha fatto ricredere", ha raccontato la Nuccetelli ai microfoni del settimanale Spy. Una storia vissuta anche sui social. Asia, infatti, molto attiva su Instagram, condivide con i fans non solo i momenti brutti ma anche quelli belli come quello che sta vivendo accanto a Gianfranco.

LE CRITICHE PER LA CHIRURGIA ESTETICA

Negli ultimi mesi, Asia Nuccetelli è stata sommersa dalle critiche per aver scelto di sottoporsi ad alcuni piccoli interventi di chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto fisico. Asia, tuttavia, nonostante le critiche, non cambierebbe nulla del suo aspetto fisico. Oggi, infatti, si sente finalmente felice e sicura di sé. “Mi sono sentita come se dovessi giustificarmi di qualcosa, quando penso che quasi tutte le donne dello spettacolo in realtà sono ricorse alla chirurgia. Sono stanca. Non devo dare spiegazioni per due punturine alle labbra, un naso rifatto e un nuovo colore di capelli", ha sottolineato Asia rivelando di non amare parlare di tale argomento. Infine, sul suo rapporto con i social dove pubblica anche foto molto sensuali, la figlia di Antonella Mosetti svela di essere come tante ragazze ventenni che, tuttavia, essendo romantica e sognatrice, non ama le avventure di una donna: "Non sono una santa, ma sono sincera e dico la verità. Non sono come la gente forse si immagina per via del mio aspetto. Non ho mai avuto avventure di una sera, non fa proprio parte del mio essere e non lo farei mai. Mi reputo una con la testa sulle spalle. Anche io ho fatto le mie sciocchezze, ma ho sempre bisogno di amore".

