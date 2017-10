BEAUTIFUL / Anticipazioni: il lungo viaggio di Sally Spectra verso Sidney (20 ottobre)

Beautiful, anticipazioni puntata 20 ottobre: Brooke non crede ai sospetti di Katie, Sally prosegue il suo complicato viaggio verso l'Australia al fianco di vicini invadenti.

20 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Fin dal giorno in cui Sally ha fatto il suo ingresso nelle trame italiane di Beautiful (negli Stati Uniti invece il personaggio è una presenza costante ormai da sette mesi) ha attirato su di sé l'attenzione dei telespettatori e della critica. La rossa aspirante stilista ispira senza dubbio simpatia e in molti rivedono in lei quel giusto mix di intrighi e trash che solo la Sally originale sapeva portare in scena. Il fatto risulterà più che mai evidente nell'appuntamento odierno con la soap americana, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 14:10. In esso, infatti, Sally si troverà in aereo e dovrà fare i conti con due vicini invadenti che renderanno la sua trasferta a dir poco insopportabile. Considerando il grande successo avuto qualche mese dai turisti che hanno accompagnato Quinn a Montecarlo (dove la sua storia d'amore con Eric è stata scoperta), Bradley Bell ha quindi deciso di riproporre una situazione analoga per rallentare le già forti tensioni. Ma concluso il viaggio, per la Spectra non ci sarà più tempo da perdere, tanto che si dirigerà in fretta e furia proprio verso l'albergo dell'affascinante Thomas...

Katie conferma i suoi sospetti

Oggi a Beautiful il viaggio verso l'Australia proseguirà e gli ospiti di Steffy e Liam si troveranno tutti felicemente insieme all'interno del jet di famiglia. Katie continuerà a tenere sotto controllo i movimenti di Quinn e Ridge, nella speranza di cogliere in fallo la coppia come accaduto qualche ora prima alla Forrester Creations. Ed in effetti l'ex signora Spencer vedrà la coppia nuovamente molto vicina: appartati da tutti gli altri invitati, figliastro e matrigna si stringeranno le mani e si scambieranno dei pericolosi sguardi di intesa. I dubbi della madre di Will verranno quindi confermati motivo per cui, non appena sbarcata a Sidney, la donna deciderà di tornare nuovamente all'attacco con Brooke. Le riparlerà di nuovo dei suoi sospetti, raccontandole ciò che ha visto durante il viaggio e chiedendole di fare attenzione, non perdendo di vista il fidanzato. In un primo momento, tali parole sembreranno avere colpito nel segno e Brooke apparirà turbata. Poco dopo, però, riconfermerà a Katie la sua completa fiducia a Ridge, pregandola di non tornare più sull'argomento.

Beautiful: il viaggio di Sally Spectra

I Forrester e gli Spencer non saranno i soli a dirigersi verso l'Australia nella puntata odierna di Beautiful. Dopo avere ricevuto un biglietto aereo per Sidney, anche Sally Spectra è subito corsa in aeroporta e si è imbarcata verso Sidney, nella speranza di raggiungere Thomas e i suoi familiari il prima possibile. Ma il suo viaggio sarà ben più complicato e, a tratti divertente, di quello dei due ricchi clan di Los Angeles. La rossa, infatti, si troverà a dover sopportare la presenza di due strampalati vicini di posto che renderanno la sua trasferta un vero incubo. Proprio come accaduto per Quinn, mentre raggiungeva Eric a Montecarlo, anche Sally dovrà pazientare e accettare le discussioni dei suoi nuovi amici invadenti. Saranno le ultime ore prima della felicità? Il suo obiettivo, infatti, sarà chiaro: non solo creare altri problemi a Steffy, anche nel giorno delle sue nozze, ma soprattutto raggiungere Thomas, per il quale Sally nutre già dei chiari sentimenti.

