BENEDETTA MAZZA È ELISA/ Video, convincente nei panni della Gaynor (Tale e Quale Show 2017)

Quinta puntata di Tale e Quale Show, Benedetta Mazza veste i panni di Elisa Toffoli: dopo l’imitazione di Gloria Gaynor, la showgirl alle prese con la cantante friulana.

20 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Mazza a Tale e Quale Show 2017

ALLE PRESE CON ELISA

Questa sera su Rai 1 ritorna Tale e Quale Show. In gara anche la showgirl Benedetta Mazza che in questa quinta puntata stagionale, dopo aver vestito la scorsa settimana i panni di Gloria Gaynor, dovrà esibirsi nelle vesti di una delle più grandi cantanti italiani degli ultimi venti anni: Elisa Toffoli. Stando alle anticipazioni, la Mazza dovrà interpretare il celebre brano Luce (tramonti a Nord Est) scritto da Elisa in collaborazione con il grande Zucchero e che permise all’artista friulana di ottenere la vittoria nel Festival di Sanremo del 2001. Questo brano venne inserito nell’album Asileìs World di cui fu poi il quarto singolo estratto sotto l’etichetta Sugar Music ed ottenne la certificazione di disco di platino con otre 60 mila copie vendute. Tra l’altro questo pezzo inizialmente venne scritto da Elisa in inglese con titolo Come speak to Me per poi essere tradotto per permettere la partecipazione al Festival.

BENEDETTA MAZZA, MIGLIOR PERFORMANCE STAGIONALE

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, Benedetta Mazza ha imitato la celebre Gloria Gaynor in uno dei brani del genere disco musica anni Settanta ancora oggi più ballati e cantanti: Can’t Take My Eyes off of You. Rispetto alle passate settimane si è vista una Benedetta Mazza decisamente più a proprio agio non solo per il timbro di voce ma anche per le movenze che effettivamente hanno ricordato quelle della Gaynor. I miglioramenti non sono sfuggiti ai tre giurati che non solo hanno lungamente ballato come nel più classico capodanno, ma l’hanno premiata con voti abbastanza alti. Enrico Montesano le ha dato 9 punti, Loretta Goggi 10 e Christian De Sica si è spinto fino agli 11 punti per un totale di 30 a cui poi si sono aggiunti altri 5 ottenuti nella seconda fase di votazione. Alla fine della puntata Benedetta Mazza ha chiuso al settimo posto mentre in classifica generale è decima con 130 punti. Clicca qui per rivedere la Mazza imitare Gloria Gaynor.

© Riproduzione Riservata.