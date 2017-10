Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni: nessuna eliminazione, chi sarà ripescato?

Bake Off Italia 2017, anticipazioni: il Giappone sarà il tema principale del nuovo appuntamento di Real Time, nessuna eliminazione e il ripescaggio di un concorrente.

20 ottobre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia 2017

Una puntatona con i fiocchi quella di Bake Off Italia 2017 in onda stasera. Oggi, venerdì 20 ottobre, nella prima serata di Real Time, si riapriranno le porte dei programma dedicato alla pasticceria amatoriale, con tante prelibatezze pronte per essere messe in forno. Al fianco di Benedetta Parodi, troveremo come sempre i tre giudici: Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e la new entry Damiano Carrara. Il tema del nuovo appuntamento con la prelibatezze dolci? Il Giappone! Queste le primissime anticipazioni che ci giungono dal portale Valseriananews.it. A quanto pare inoltre, tra poche ore il nuovo appuntamento di Bake Off, regalerà una puntata speciale senza alcuna eliminazione. Anzi, secondo le primissime indiscrezioni della rete, potrebbe essere possibile un ripescaggio dei concorrenti che sono stati eliminati in precedenza. Queste prime notizie, sembrano già tracciare i contorni di una grande puntata più prelibata e gustosa del previsto, sotto molteplici punti di vista! Scopriamo in dettaglio, cosa potrebbe accadere.

Bake Off, nessuna eliminazione?

Su Real Time (canale 31 del digitale terreste), sarà tempo di pasticceria amatoriale con i “Dolci in Forno”. Benedetta Parodi riaprirà le danze, consolandosi con una buona dose di zucchero, dopo l'esordio fallimentare della sua Domenica In al fianco della sorella maggiore Cristina. In attesa della seconda puntata sull'ammiraglia Rai, torniamo al suo programma di punta dedicato alla pasticceria. Il tema di questa sera è forte quanto interessante e creativo. Il Giappone infatti, offre più di una ispirazione creativa, sia per il dolce ma anche per quanto riguarda il salato. Siamo più che sicuri quindi che, le “opere d'arte” culinarie che verranno fuori, saranno degne del programma. Proprio il Giappone, il prossimo 2020, ospiterà anche i Giochi Olimpici a Tokyo. Vi ricordiamo inoltre che, nel corso del nuovo appuntamento non ci sarà alcuna eliminazione ed anzi, potrebbe essere riammesso nella gara uno degli otto concorrenti precedentemente esclusi dal gioco televisivo. Probabilmente, il tema della puntata appassionerà non poco il giovane Christian che, nel corso dei primi provini ha affermato di essere un grande estimatore della cultura nipponica.

Chi rientra in gioco?

Il grembiule blu, la scorsa puntata è andato indosso a Giustina. La pugliese materna come una mamma oppure una zia, ha conquistato il pubblico ed anche i giudici, con le sue ricette semplici ma gustosissime. A chi andrà stasera l'ambito camice? Staremo a vedere se rimarrà alla dolce Giustina oppure no. Nel frattempo, con estrema sorpresa, durante lo scorso appuntamento abbiamo assistito all'eliminazione di Mariagrazia, tra le lacrime. Momenti di crisi anche per il siciliano Tony che, dopo prove eccellenti, ha mostrato segni di stanchezza e distrazione. Ancora positivo invece, il percorso di Carlo Beltrami e Rosalind Pratt, tra i più accreditati verso la finalissima. Nel frattempo, il nuovo appuntamento di stasera, riporterà in scena tutti i volti che hanno fatto parte di questa ultima stagione di Bake Off, nella speranza di poterne vedere uno rientrare: a chi spetterà la gioia di tornare sotto il tendone del programma dedicato alle prelibatezze culinarie? L'appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno è quindi ribadito per oggi, venerdì 20 ottobre, nel prime time.

© Riproduzione Riservata.