Belen Rodriguez/ Gli haters di nuovo all'attacco per le sue parole contro l'Italia

Belen Rodriguez, news: la showgirl continua ad essere al centro delle critiche del web. Dopo la sua gaffe contro le donne italiane, qual è il suo nuovo errore?

Il mondo del web non fa passare liscia nessuna affermazione di Belen Rodriguez, sia essa rivolta ai fratelli presenti al Grande Fratello Vip o alle donne argentine, come accaduto a 'Chi ha incastrato Peter Pan' lo scorso giovedì. Nel programma condotto da Paolo Bonolis, la showgirl aveva dichiarato di essersi trasferita in Italia perché ci sono tante belle donne in Argentina, scatenando un gran polverone mediatico. Sentendosi chiamate in causa, le italiane la avevano accusata di avere espresso una superiorità inesistente, rammentandole che il Belpaese è stupendo di donne stupende. La querelle è proseguita per giorni e ancora non è giunta al termine, al punto che la stessa showgirl ha deciso di prendere chiaramente posizione contro le critiche nella recente intervista rilasciata a Il Messaggero: "Ho imparato a conviverci, so che non finirà mai, anzi peggiorerà. Mi colpisce che i commenti più negativi sono sempre di donne".

Nuove polemiche contro Belen Rodriguez

Negli ultimi giorni la pagina Facebook di Belen Rodriguez si è arricchita di alcuni post per promuovere alcune organizzazioni umanitarie in occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla fame e, successivamente, per la lotta all'epilessia. Una decisione più che onorevole da parte della showgirl argentina che purtroppo, anche in questo caso, è stata criticata dai suoi insaziabili haters. Tali persone hanno notato che tali post sono stati pubblicati dopo la gaffe avvenuta a 'Chi ha incastrato Peter Pan' e hanno visto in questo un modo per riparare all'errore: "Ma come mai tutte queste opere benefiche stanno uscendo fuori dopo la gaffe fatta da Bonolis? Un modo per riparare e indurci a pensare che sei una persona dolce e speciale?" , "Mi è scesa tanto dopo la gaffe, non doveva dire quelle cose, anche se dopo ha cercato di rimediare era troppo tardi". E anche le sue recenti dichiarazioni fatte a Il Messaggero non sono rimaste prive di critiche, soprattutto in merito ad un'altra frase non troppo azzeccata ovvero "in Italia non c'è libertà mentale perché c'è il Vaticano". Tale affermazione poteva forse essere risparmiata?

