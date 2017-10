Brad Pitt / Chi è la sua nuova fiamma: il flirt con Ella Purnell fa infuriare Angelina Jolie

20 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Brad Pitt ha voltato pagina: per settimane si è vociferato di un ritorno di fiamma con Angelina Jolie, invece avrebbe una relazione con Ella Purnell. I pettegolezzi sulla vita sentimentale del divo di Hollywood riprendono a correre tra le colline di Los Angeles. Tempo fa, all'epoca della separazione dalla bella attrice, si vociferava di un tradimento, con conseguente caccia all'amante, questa volta invece si sa già con chi si starebbe frequentando. La sorte però sa davvero essere molto ironica, perché la nuova fiamma di Brad Pitt aveva interpretato una giovane Angelina Jolie nel film "Maleficent". Ma non è questo aspetto a far discutere, bensì la differenza di età tra i due: lui ha 53 anni, lei 21. I due si sarebbero conosciuti per questioni di lavoro legate all'adattamento televisivo di Sweetbitter, il romanzo di Stephanie Danler che presto diventerà una serie tv prodotta da Starz, e che avrà come protagonista proprio Ella Purnell. Non un caso, per alcuni.

SCONTRO TRA ANGELINA JOLIE E BRAD PITT PER IL NUOVO FLIRT

In giro si parla già del rapporto che si è instaurato tra Brad Pitt ed Ella Purnell: si dice, ad esempio, che la scintilla sia scattata. Fonti anonime poi descrivono un Brad gentile e premuroso, pieno di attenzioni nei confronti della giovane attrice, che non le disdegna affatto (e perché mai dovrebbe?). L'ufficialità della relazione per i rumors che circolano ad Hollywood è solo questione di tempo: presto diventeranno una coppia. Ma in tanti sono curiosi di conoscere la reazione di Angelina Jolie alla notizia. Come l'ha presa? Pare che non abbia accolto proprio bene la notizia della nuova storia dell'ex marito: si parla addirittura di scambi di fuoco tra i due. Si narra che Angelina Jolie abbia attaccato Brad Pitt per tre motivi: innanzitutto per la giovane età di Ella Purnell, poi per la somiglianza con lei quando era giovane, infine per il fatto che abbia solo cinque anni in più di loro figlio Maddox. L'amore non ha età? Per l'attrice esistono evidentemente delle eccezioni.

