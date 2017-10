CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 20 ottobre 2017: Reid potrà rientrare nella squadra!

Criminal Minds 13, anticipazioni del 20 ottobre 2017, su Fox Crime. Reid dovrà accettare delle condizioni per poter lavorare nel BAU. La squadra indaga su tre omicidi.

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 20 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà la seconda, dal titolo "Verso un posto migliore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver ricevuto una segnalazione su Graffio (Bodhi Elfman), il BAU si precipita sul posto e rimane coinvolto in un incidente stradale. Garcia (Kirsten Vangsness) chiama in preda al panico Simmons (Daniel Henney), che si unisce a lei per trovare i profiler, riuscendo a scoprire che sono rimasti travolti in un'imboscata. Rossi (Joe Mantegna) e JJ (A.J. Cook) sono gravemente feriti, mentre Walker è rimasto ucciso nell'incidente e Emily (Paget Brewster) è stata rapita. La leader della squadra si trova infatti stordita altrove, ancora intontita dall'impatto fra il SUV ed il camion. Un uomo con abiti da chirurgo (Andrew Pifko) le rivela solo in un secondo momento che non si trova in ospedale e che entrambi si trovano sotto le cure di un'altra persona: Graffio. Quest'ultimo la informa su quanto avvenuto e sul decesso di Walker, rivelandole che le sue gambe sono ricoperte di chiodi e quindi compromesse del tutto. Reid (Matthew Gray Gubler) invece si trova ancora in città, ma le sue condizioni di salute sono pessime per via della prigionia precedente. Rossi invece presenta una lucidità parziale, ma Garcia conclude che sta solo facendo capire che tutti loro sono ascoltati dall'SI tramite cellulare e radio, anche quando i dispositivi sono spenti. Grazie alle indicazioni del profiler trovano una cartellina di documenti in formato cartaceo, realizzata appositamente per vitare che Graffio potesse rintracciarla online. Nel frattempo, Graffio fa delle pressioni su Emily perché riveli dove si nasconde Hotch (Thomas Gibson), sicuro che abbia informazioni importanti per via di alcuni sms sospetti ricevuti tempo prima. Reid conclude invece che quegli sms siano stati usati appositamente per far uscire Graffio allo scoperto ed un acronimo in particolare attira la sua attenzione. Realizza infatti che l'SI ha raggiunto in precedenza le Honduras per rintracciare un particolare tipo di allucinogeno naturale, di cui trasforma continuamente la formula per migliorarla. Pur di non rivelare ciò che sa a Graffio, Emily decide alla fine di lasciare che le fermi il cuore con un farmaco, che le dà la possibilità di capire molto di più grazie ad una visione. Scopre infatti che tutto quello che sta vivendo fa parte in realtà di un'allucinazione e che in realtà è perfettamente sana, ma anche che il chirurgo preso in ostaggio dall'SI non esiste. Garcia e Simmons invece trovano il posto in cui Graffio ha i suoi server e riescono as fruttare il segnale per individuare dove si trova. Emily riesce infatti a liberarsi poco prima dell'arrivo del resto della squadra, mentre Graffio si precipita all'esterno, dove cade dal palazzo davanti agli occhi di Luke.

ANTICIPAZIONI DEL 16 OTTOBRE 2017, EPISODIO 2 "VERSO UN POSTO MIGLIORE"

In seguito allo scontro con Graffio, il BAU decide di rallentare il lavoro per qualche tempo e di prendersi un periodo di pausa obbligatoria. Reid è stato finalmente reintegrato nella squadra ed è dovuto sottostare ad alcuni condizioni. I profiler decidono di passare al vaglio alcuni casi rimasti in arretrato, raggiungendo poi la Florida per fare qualche indagine. Sembra infatti che a Naples sia stata uccisa una donna ed in seguito il suo corpo è stato rinchiuso in una valigia, lasciata in un posto pubblico. Si scopre così che si tratta della seconda vittima e che la prima non è ancora stata identificata per via del forte stato di decomposizione. Mentre il BAU si trova ancora in viaggio, la Polizia ritrova un terzo cadavere: fra le due vittime tuttavia non esiste alcun collegamento, se non che sono entrambe delle donne e la modalità dell'omicidio. L'SI le ha infatti strangolate e in un angolo della loro bocca è stato ritrovato un tipo di rossetto che risale a molti anni prima. Secondo i profiler, l'SI sfrutterebbe un episodio accaduto con la madre ed attirerebbe le sue vittime con la scusa di un appuntamento romantico.

