Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vicini/ Francesco Monte deve preoccuparsi? (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip: Jeremias, preoccupato per la reazione di Francesco Monte, mette in guardia la sorella.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

Nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più vicini. Tra la sorella di Belen e lo sportivo sta nascendo un bel rapporto d’amicizia. Ignazio, in particolare, ha l’esigenza di avere un contatto fisico con le persone che gli sono accanto e spesso si lascia andare ad abbracci e coccole. Tuttavia, la vicinanza tra Cecilia e Ignazio ha messo in allarme Jeremias che ha messo in guardia la sorella e l’amico sostenendo che i loro atteggiamenti potrebbero infastidire Francesco Monte. L’argentino ha così consigliato la sorella e Ignazio di non esagerare con le loro effusioni mandando in crisi entrambi. Da parte sua, Cecilia, già in crisi per la nomination di Jeremias, non ha nascosto la sua preoccupazione e la sua malinconia. Ignazio, invece, si è lasciato andare alle lacrime perché non ha intenzione di passare per il latin lover senza sentimenti. “Mi sono creato questo personaggio: sono quello che tira su di morale. Quando non riesco a farlo mi sento totalmente inutile...", ha confessato Moser a Ivana.

LE PREOCCUPAZIONI DI IGNAZIO

Ignazio Moser è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con la fama del playboy. Ad alimentare il tutto è stata anche la sua confessione sull’agenda con i voti che dava alle sue donne. Preoccupato di lasciare solo quest’immagine, Ignazio non ha affatto preso bene le parole di Jeremias che ha voluto semplicemente proteggere la storia d’amore della sorella con Francesco Monte. Bisognoso d’affetto e di coccole, però, Moser comincia a soffrire la situazione perché sa di non poterlo fare con le donne della casa del Grande Fratello Vip a cui si è affezionato. “Con lei non si può perché magari dà fastidio al suo fidanzato, con voi anche... non ho voglia di dover sempre pensare ad ogni cosa che dico e che faccio", ha confessato Ignazio. L’amicizia tra Moser e Cecilia, dunque, subirà una battuta d’arresto?

