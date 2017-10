Chi è l'attrice italiana violentata da Weinstein?/ "Ha abusato di me in hotel": aperta indagine per stupro

Chi è l'attrice italiana violentata da Weinstein? "Ha abusato di me in hotel": aperta indagine per stupro dopo la denuncia della 38enne alla polizia di Los Angeles. Le ultime notizie

20 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Harvey Weinstein (Foto: LaPresse)

Un'altra attrice italiana sarebbe stata violentata da Harvey Weinstein: dopo quella di Asia Argento, spunta un'altra denuncia contro il produttore cinematografico. Ma chi è? L'interrogativo per il momento è senza risposta, anche perché la donna ha chiesto che non fosse diffuso il suo nome. Intanto la caccia alla sua identità è partita dopo la notizia del Los Angeles Times, che qualche indizio lo ha comunque fornito. Si tratta di una modella e attrice di 38 anni, «molto conosciuta e madre di tre figli, residente in California». La donna è stata ascoltata per oltre due ore dalla polizia, a cui avrebbe raccontato di aver subito avance da Harvey Weinstein in un hotel nel 2013, mentre si trovava a Los Angeles per partecipare a un festival. Il capitalo della polizia della metropoli californiana Billy Hayes ha confermato che nelle ultime ore è stata ascoltata la confessione della modella-attrice, sesta donna che accusa il produttore di violenza sessuale.

LA DENUNCIA ALLA POLIZIA, IL RACCONTO A "LA TIMES"

Lo stupro sarebbe avvenuto nel 2013 a margine dell'ottava edizione di "Los Angeles, Italia Film, Fashion and Art Festival". L'attrice, che ha chiesto di restare anonima, ha raccontato di essere stata abusata sessualmente in hotel. Harvey Weinstein si presentò nella lobby senza preavviso dopo mezzanotte, cogliendola di sorpresa, visto che non gli aveva detto dove alloggiasse. Chiese di salire in camera, lei rifiutò ma se lo ritrovò dietro la porta poco dopo. «Fu prepotente, mi disse che non voleva farlo ma solamente parlare», ha dichiarato la donna, aggiungendo poi che una volta entrato in stanza fu subito aggressivo. «Disse che mi voleva vedere nuda. Mi prese per i capelli e mi forzò a fare qualcosa che non volevo. Mi trascinò nel bagno e mi violentò». Questa nuova accusa è importante perché potrebbe mettere nei guai Harvey Weinstein con la giustizia, visto che lo stupro è avvenuto negli ultimi dieci anni, a differenza della maggior parte degli altri episodi che sono più datati. L'ex procuratore per reati sessuali della contea di Los Angeles sostiene che in presenza di prove Harvey Weinstein rischierebbe un procedimento penale. Weinstein è infatti sotto indagine anche a New York per due casi di reati sessuali e a Londra per uno, ma l'ultimo reato di cui è accusato è avvenuto meno di dieci anni fa e non è caduto in prescrizione. Finora Weinstein ha respinto tutte le accuse di sesso non consensuale.

© Riproduzione Riservata.