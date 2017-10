Chi ha incastrato Peter Pan?/ Commento e Pagelle: la musica protagonista con Gigi D'Alessio (Quinta puntata)

Chi ha incastrato Peter Pan? Commento e pagelle quinta serata: la musica protagonista con Gigi D'Alessio, Riki e Lodovica Comello, mentre Antonio Cassano...

20 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Chi ha incastrato Peter Pan?

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati su Canale 5 per condurre la quinta puntata di Chi ha incastrato Peter Pan?, un appuntamento ricco di ospiti e dedicato, principalmente, al mondo della musica. Il primo a fare il suo ingresso in studio, infatti, è stato Gigi D’Alessio, che ha portato il suo talento in sala, reinterpretando con successo le sigle dei cartoni animati in maniera neo-melodica. Nel corso del suo intervento, il cantante ha parlato della famiglia, della paternità a 19 anni e del primo nipotino a 29, il tutto senza nascondere il suo augurio più grande, quello di vedere un giorno, gli ospedali completamente rinnovati. Domanda dopo domanda, Gigi D'Alessio ha confermato la sua assenza, per la prima volta dopo tre anni, dal capodanno di Canale 5 (affidato a Gerry Scotti), senza nascondere che il suo portafortuna più importante è la fede, che ricorda ogni giorno con il segno della croce. (Voto 8).

RIKI, LODOVICA COMELLO E ANTONIO CASSANO

La simpatia di Paolo Bonolis, l’irriverenza dei piccoli protagonisti e il talento Luca Laurenti sono gli ingredienti fondamentali di Chi ha incastrato Peter Pan?, che puntata dopo puntata può contare anche sulla straordinaria presenza di ospiti sempre nuovi pronti a mettersi a nudo. Fra questi, oltre alla frizzante Lodovica Comello che ha parlato della sua professione e del successo nel mondo della musica (voto 7), anche Antonio Cassano, che in una lunga intervista ha rivelato dettagli inediti sulla sua carriera sportiva. Nei suoi ricordi il periodo vissuto all’Inter e l’addio alla Roma, senza far mancare il suo affettuoso pensiero alla moglie e ai due amatissimi figli. Il rapporto con i mister, i colleghi e la complicità con l’amico di sempre Gigi D’Alessio, che ha fatto il suo ingresso in studio per fargli una sorpresa (Voto 8). Fra gli ospiti della serata merita una particolare menzione anche il talentuoso Riki, che ha coinvolto i suoi piccoli fan presentando il nuovo singolo "Se parlassero di noi" (Voto 7).

© Riproduzione Riservata.