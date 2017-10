Claudio Lippi è Dean Martin/ Video, dopo Toto Cotugno, il "king of cool" (Tale e Quale Show 2017)

Claudio Lippi è Dean Martin nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2017, programma condotto da Carlo Conti in onda venerdì 20 ottobre 2017 su Rai Uno

Claudio Lippi a Tale e Quale Show 2017

Claudio Lippi è Dean Martin nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2017, programma condotto da Carlo Conti in onda venerdì 20 ottobre 2017 su Rai Uno a partire dalle ore 21.25. Dopo Toto Cotugno, con la sua Italiano vero, Claudio Lippi dovrà vestire i panni del celebre cantante e attore statunitense, scomparso 25 dicembre 1995 all'età di 78 anni. Apprezzato anche da Elvis Presley ("Io sarò anche "The King of Rock 'n' Roll", ma Dean Martin è e sarà sempre "The King of Cool"), Dean Martin è un'icona del cinema americano ma ha fatto anche una ottima carriera da cantante. Negli anni Cinquanta raggiunse il massimo successo: nel 1954 venne pubblicata That's Amore, una delle sue canzoni più amate, scritta dall'amico e collega italo-americano Harry Warren. Una dichiarazione di amore nei confronti di Napoli e per le tradizioni delle sue origini come la pizza, il vino, la cucina e la tarantella.Inoltre, nel 1956 raggiunge la prima posizione nella classifica statunitense per cinque settimane e nella United Kingdom Singles Chart per quattro settimane con il singolo Memories Are Made of This.

CLADIO LIPPI, TOTO COTUGNO IN CHIAROSCURO

Pregi e difetti nell'interpretazione di Toto Cotugno per Claudio Lippi, che ha ottenuto il nono posto in classifica con 27 punti con l'interpretazione di Italiano vero. Cristian De Sica ha contestato il trucco poco somigliante a Cotugno: “Hai cantato bene eh, perché hai cantato bene: certo gli occhi azzurri a Toto Cutugno… Il trucco mi ricorda uno tra Ricucci e Tony Dallara, ma hai cantato bene”. Nessuna critica al canto anche da Loretta Goggi: “Abbiamo visto un Toto Cutugno albino e sorridente: Toto non sorride mai (ride, ndr) - prosegue - Hai fatto un ottimo lavoro, chapeau”. Più politica che polemica, invece, l'analisi di Enrico Montesano: “Volevo solo dire che l’italiano vero è una razza protetta dal WWF, è in via di estinzione. Ti ringrazio che hai fatto questa canzone, ricorda un presidente partigiano: è una canzone del 1983 - continua il noto comico - al governo c’erano Andreotti, Craxi e Spadolini, all’opposizione Almirante, Berlinguer e Pannella. Mi è venuta una botta di nostalgia…”.

LA POLEMICA CON LUCIO PRESTA

Oltre alla partecipazione a Tale e Quale Show 2017, da imitatore dopo svariate edizioni da giudice, Claudio Lippi è tornato a Domenica In. La prima puntata è andata in onda domenica 15 ottobre e, parlando della trasmissione, Claudio Lippi ha montato una vistosa polemica in un’intervista al Quotidiano Nazionale. In particolare, hanno fatto rumore i giudizi su Paolo Bonolis (“Feci una orrenda Domenica In con Paolo Bonolis, mi trovavo malissimo, Bonolis era troppo egocentrico”) e su Paola Perego (“Con le domeniche di Paola Perego su Canale 5 tutto cambiò.

Sembravo un pesce fuor d’acqua ma soprattutto non mi riconoscevo in quel tipo di trasmissione troppo urlata e chiassosa”). Dichiarazioni che non sono passate inosservate a Lucio Presta, manager di Bonolis e marito della Perego, che su Twitter ha commentato: "Ne ho conosciuti di c******i ingrati ma questo li batte tutti". Una vicenda che si protrarrà nelle prossime settimane? L'uscita di Claudio Lippi ha fatto decisamente irritare presto, non sono da escludere nuovi battibecchi a distanza...

© Riproduzione Riservata.