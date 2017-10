Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati? Amore al capolinea dopo 12 anni: lo scoop di Spy

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati? Il settimanale Spy parla di crisi nera tra l'attore e l'ex Miss Italia, fidanzati da ben dodici anni.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco

Amore al capolinea per Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. La clamorosa indiscrezione arriva dal settimanale Spy che parla di crisi nera nella storia d’amore tra l’ex Miss Italia e l’attore, fidanzati da ben dodici anni. Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, in tutti questi anni, hanno formato una delle coppie più solide e unite del mondo dello spettacolo. Mai una voce di crisi o un gossip che li volesse in compagnia di altre persone. Anche stavolta, a scatenare la crisi non sarebbero stati terzi incomodi ma la voglia di Fabio Fulco di dare una svolta alla relazione. A 47 anni, l’attore sente l’esigenza di sposarsi e formare una famiglia. Più volte, infatti, in diverse interviste, Fulco ha espresso il desiderio di avere un figlio. Un sogno che, al momento, Fabio non condivide con Cristina che, a 31 anni, sente di voler ancora spettare prima di fare un passo così importante. “Sento che ho voglia di rubare ancora un po' di tempo per me stessa", ha dichiarato l’ex Miss Italia. Una divergenza di vedute che avrebbe scatenato una vera e propria crisi tra i due al punto che si parla già di rottura. Dai diretti interessati, però, non è ancora arrivata la conferma ma neanche la smentita.

LA STORIA D’AMORE DI CRISTINA E FABIO

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono incontrati e innamorati sulla pista di Ballando con le stelle nell’edizione in cui entrambi erano concorrenti e che vide trionfare proprio l’ex Miss Italia. Da quel giorno sono passati dodici anni e i due non si erano mai lasciati. Almeno fino ad oggi. Spy, infatti, parla di una crisi certa tra l’attore e l’ex reginetta di bellezza che non vorrebbe ancora diventare madre. "Vorrei essere padre, genitore, al 100%. Voglio dedicarmi completamente alla mia famiglia. Quando deciderò, quando prenderò questa decisione, quando succederà, voglio essere un papà molto presente. So bene che un figlio cambia la vita, felicemente, per carità, ma proprio per questo voglio essere pronto, preparato”, aveva dichiarato l'attore poco tempo fa al settimanale Mio. Un sogno che, a quanto pare, per il momento resterà nel cassetto. Fabio e Cristina troveranno il modo per ricucire il legame e tornare insieme più forti di prima?

© Riproduzione Riservata.