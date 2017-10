DAMIANO CARRARA/ Un ex metalmeccanico che ha preso per la gola gli Usa (Bake Off Italia)

Il pasticcere italiano Damiano Carrara pronto per una nuova ed avvincente puntata di Bake Off Italia condotto da Benedetta Parodi sulle frequenze di Real Time.

20 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Damiano Carrara a Bake Off Italia

DA METALMECCANICO A PASTICCERE DI SUCCESSO

Damiano Carrara è tra le note più lieti di questa nuova edizione del talent culinario Bake Off Italia: il giovane ma già affermato pasticcere toscano, insieme a Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, va a comporre un trio di giudici completo e ben assortito. Carrara in tutte le varie fasi del programma ha dimostrato non solo straordinarie capacità tecniche ma anche una innata dote artistica nel sapere gestire la scena televisiva. Eppure, come lui stesso ha raccontato in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la sua esperienza lavorativa era iniziata in un ambito decisamente differente quello di operaio metalmeccanico: “Dopo due anni e mezzo ho capito che non era la vita che volevo e sono andato in Irlanda a lavorare in un bar. Sono tornato in Italia, ma dopo poco mi sono detto: ma io cosa ci sto a fare qua? Così ho deciso di trasferirmi negli Usa: New York mi ricordava troppo l’Irlanda, così ho scelto la California. Ho lavorato in un ristorante per due anno, mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo”.

DAMIANO CARRARA, I PROGETTI FUTURI

Damiano Carrara nella stessa intervista ha parlato anche dei propri progetti di futuro che sembrano essere indirizzati all’apertura di un locale in Italia ed inoltre ha voluto rimarcare come ci sia stata grande sintonia con Ernst Knam raccontando un bellissimo aneddoto. Queste le parole di Carrara: “Con mio fratello abbiamo sempre deciso di non fare la scelta del middle man, non so, comprarci una casa, cose del genere. Siamo partiti con niente e nessuno ci ha regalato nulla: per i primi tre anni siamo stati aperti tutti i giorni, abbiamo lavorato sempre. Non è questione di fortuna. E finora abbiamo sempre reinvestito i nostri guadagni. Adesso mi piacerebbe aprire un locale in Italia. Knam? Prima che ci presentassero sono andato nella sua pasticceria: senza presentarmi ho ordinato qualcosa, poi sono andato in cassa e c’era lui. Mi ha dato lo scontrino e gli ho detto: grazie, ci vediamo mercoledì. A quel punto mi ha guardato e mi ha risposto: puoi aspettarmi un attimo? Da lì è partita una sintonia perfetta”.

