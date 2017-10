DARIO BANDIERA È I CUGINI DI CAMPAGNA/ Video, un esordio da sesto posto (Tale e Quale Show 2017)

Quinta puntata di Tale e Quale Show, Dario Bandiera nei panni dei mitici Cugini di Campagna: dopo l’imitazione di Renato Zero, lo showman alle prese con il gruppo italiano.

20 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Dario Bandiera a Tale e Quale Show

NEI PANNI DE I CUGINI DI CAMPAGNA

Lo showman siciliano Dario Bandiera questa sera sarà tra i protagonisti più attesi di questa quinta puntata di Tale e Quale Show 2017 condotto su Rai 1 da Carlo Conti. Infatti, il concorrente dopo aver vestito i panni la scorsa settimana del celebre Renato Zero, questa sera dovrà fare i conti con i Cugini di Campagna. Una esibizione non semplice visto che si tratta di un gruppo ed in ragione di una vocalità decisamente sui generis. Secondo le anticipazioni l’imitazione dovrebbe essere incentrata sul famoso brano Anima mia che venne pubblicato il 16 gennaio del 1973 dando anche il nome all’album di cui faceva parte assieme ad altre 11 canzoni. La canzone fu pubblicata sotto l’etichetta Pull ed ottenne un certo successo tant’è che nei mesi successivi fu ripresa da tanti artisti internazionali come Frida, Dalida, Perry Como e soprattutto gli Abba che la incisero con il titolo di Ett Liv i Solen.

DARIO BANDIERA, ESORDIO DA SESTO POSTO A TALE E QUALE SHOW

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, ha debuttato lo showman siciliano Dario Bandiera prendendo il posto di Donatella Rettore costretta a dare forfait per problemi di salute. Bandiera si è esibito nei panni di Renato Zero nel brano Mi vendo riuscendo a proporre una bellissima interpretazione nella quale non solo la voce in alcuni passaggi è apparsa molto vicina a quella dell’artista romano ma anche una gestualità davvero azzeccata. La giuria infatti ha apprezzato in maniera convinta la performance di Dario Bandiera premiandolo con voti alti: Enrico Montesano molto divertito dall’imitazione lo ha collocato al secondo posto con 15 punti, Loretta Goggi gli ha dato 12 punti mentre ha apprezzato di meno Christian De Sica con soli 10 punti per un totale di 37 punti a cui non se ne sono aggiunti altri nella seconda fase di votazione. Bandiera ha chiuso al sesto posto come del resto in classifica generale a quota 166 (grazie ai voti presi dalla Rettore nelle precedenti puntate). Clicca qui per rivedere Dario Bandiera nei panni di Renato Zero.

