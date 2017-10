Dario ed Elena/ Uomini e donne, la coppia torna in studio un anno dopo: stanno ancora insieme? (20 Ottobre)

Un altro lieto fine per il programma che nella puntata del 20 ottobre ospita Dario ed Elena. La coppia di Uomini e donne torna in studio un anno dopo: stanno ancora insieme?

20 ottobre 2017 Hedda Hopper

Dario ed Elena, Uomini e donne

Dario ed Elena sono due dei protagonisti più discreti di Uomini e donne e del trono over. Proprio lo scorso anno i due, new entry dell'edizione scorsa, hanno annunciato di voler lasciare il programma insieme per vivere lontano dallo studio la loro "conoscenza". Dopo la loro uscita dallo studio, Uomini e donne ha dato modo di fan di seguirli anche "dietro le quinte" dove i due hanno raccontato le loro impressioni ma, soprattutto, i progetti per la loro neo coppia. Il cavaliere ha svelato di essere rimasto colpito da Elena e dalla complicità che sin da subito ha caratterizzato il loro rapporto ma "Il punto catardico è quando ci si bacia e lì per tutti e due è stata una sorpresa. Da lì è stato un susseguirsi di emozioni, scoperte divertenti ma anche significative“. Dal canto suo la dama ha rivelato di essere subito rimstaa curiosa dal suo modo di porsi e, soprattutto, dalla spontainetà che è stata subito naturale.

UN ANNO DI CONOSCIENZA, E POI?

Elena ha raccontato del suo rapporto con Dario svelando anche "Per come siamo stati durante tutto questo percorso, era quasi scontato che decidessimo di andare via per fare un passo oltre che, però, fosse solamente nostro“. I due si ritroveranno in studio ad un anno dalla loro uscita, per raccontare come sono stati questi mesi insieme e di come si è evoluto il loro rapporto. Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi del trono over, la loro storia va a gonfie vele anche se non vivono ancora insieme e non hanno fatto passi che lasciano pensare ad un fidanzamento ufficiale o un matrimonio. La stessa Elena definisce questo anno come di conoscenza. Cos'altro racconteranno oggi?

