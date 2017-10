FEDERICA PELLEGRINI / IL suo racconto a Maurizio Costanzo: "Ho sofferto di bulimia e attacchi di panico"

Federica Pellegrini si racconta a L'Intervista di Maurizio Costanzo, parlando dei suoi problemi di salute del passato, della famiglia e della perdita dell'allenatore Alberto Castagnetti.

20 ottobre 2017 Redazione

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha raccontato a Maurizio Costanzo alcuni particolari delicati del suo passato, precisando quali sono stati i momenti più difficili della sua vita oltre che le aspirazioni per il futuro. La nuotatrice veneta, ospite de L'intervista, è stata sincera e ha ammesso come la strada per il successo è stata molto difficile, portandola anche a pochi passi dalla bulimia: "C’è stato un periodo della mia vita intorno al 2005-2006 in cui ho avuto qualche problemino di natura alimentare. No, non ero anoressica, vomitavo. Bulimica sì… nel senso che è una cosa sfiorata… non è durata per fortuna tanto perché ho cercato subito aiuto, però, insomma, l’ho fatto qualche volta". Dopo la vittoria alle Olimpiadi, che ha portato su di sé la grande responsabilità di dover ripetere tale risultato, Federica Pelligrini ha dovuto anche affrontare degli attacchi di panico, poi risolti grazie ad ulteriori approfondimenti clinici: "Il primo l’ho avuto a novembre 2008 durante un meeting italiano. Ero sotto pressione dopo aver vinto le Olimpiadi. Questa cosa è nata anche per un problema fisico: infatti ho scoperto di essere asmatica e sotto sforzo respiro molto meno".

Federica Pellegrini ospite a L'intervista: l'amore, la famiglia e l'addio ad Alberto Castagnetti

Nel corso del programma L'Intervista, Federica Pellegrini ha anche parlato della sua famiglia che l'ha sempre sostenuta, sia nei momenti bui che in quelli più felici. Parole di riconoscimento vanno soprattutto alla madre della campionessa veneta, che rappresenta per lei un vero esempio da seguire: "Ogni giorno che li guardo sono sempre più belli, migliorano con l’età, mia mamma non saprei come definirla, ma ha un gusto, è proprio giusta, l’eleganza, è il mio punto di riferimento su questo punto, mio padre è la mia forza". E il ricordo va anche al suo allenatore Alberto Castagnetti che, con la sua morte improvvisa, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della campionessa del mondo di nuoto: "Queste cose ti portano via il cuore perché nessuno si aspettava che lui non ce la facesse. Ci avevano detto tutti che era un’operazione di routine, al cuore ma di routine, poi ci sono state delle complicanze e non ce l’ha fatta. Ci è crollato il mondo addosso, umanamente e sportivamente. Era il mio mentore e non sapevo a chi affidarmi". Nessun amore invece appare all'orizzonte: dopo la rottura con Filippo Magnini, Federica preferisce dedicarsi a se stessa e al suo prossimo obiettivo ovvero le Olimpiadi del 2020.

© Riproduzione Riservata.