FEDERICO ANGELUCCI E' RICKY MARTIN/ Video, "Ora sogno Sanremo" (Tale e quale show 2017)

Federico Angelucci sarà Ricky Martin nella prossima puntata di Tale e quale show, in onda stasera su Rai Uno. L'ex vincitore di Amici considera il programma come la sua rivincita.

20 ottobre 2017 Dario Ghezzi

Federico Angelucci a Tale e quale show

Federico Angelucci, nella puntata del 13 ottobre di Tale e quale show 2017 ha dato sfoggio di tutto il suo talento, già dimostrato con l'imitazione di Mina che ha convinto tutti e che ha fatto parlare anche i media. Ovunque, Angelucci è stato apprezzato e i giornali hanno tuonato titoli come: "Mina è tornata". Un grande riconoscimento per l'ex vincitore di Amici che ora non nega di stare pensando a Sanremo 2018. Il suo sogno, inoltre, sarebbe anche quello di tornare a lavorare con colei che gli ha dato il successo e cioè Maria De Filippi. Tale e quale show, ha recentemente confessato Angelucci al settimanale Gente, è la sua vera e propria rivincita dato che per molti anni è stato considerato senza talento ed era finito nel dimenticatoio per dieci anni. Ora, invece, si sta facendo apprezzare per le sue performance e anche nella nuova puntata darà sfoggio della sua bravura.

FEDERICO ANGELUCCI CANTA BATTISTI

A Tale e quale show del 13 ottobre, Federico Angelucci ha imitato uno dei grandi della nostra musica e cioè Lucio Battisti, scomparso nel 1998. La sua "Pensieri e parole" però, ha diviso pubblico e critica. I telespettatori hanno apprezzato molto Battisti, musicista inimitabile. Tuttavia, la mimica e l'intenzione sono risultate abbastanza calzanti. Il successo di Mina non si è replicato nella puntata del 13 ottobre, sopratutto per il fatto che la Goggi ha sottolineato come il timbro di Angelucci non sia perfettamente in linea con quello del cantante. Pensieri e parole, oltretutto, è un brano di per sè molto complicato e questo ha sicuramente rappresentato un ostacolo per Angelucci. L'ex vincitore di Amici, tuttavia, si sta mettendo in gioco e le sue esibizioni risultano sempre molto accurate.

FEDERICO ANGELUCCI SARA' RICKY MARTIN

Nella puntata di questa sera di Tale e quale show Federico Angelucci cambierà totalmente genere, dovendo diventare Ricky Martin. Non si sa ancora quale successo verrà scelto, anche se i più accreditati sembrano essere Livin la vita loca, Maria e She bangs. Ricky Martin è amatissimo da oltre due decenni e nel 2018 lo vedremo anche nelle vesti di attore. Infatti, sarà protagonista della seconda stagione di American Crime Story, incentrato sull'omicidio di Gianni Versace. Oltretutto, non è la prima volta che Ricky Martin viene imitato a Tale e quale show. Negli anni precedenti, la stella latina americana è stata celebrata da Flavio Montrucchio e Walter Nudo. Federico Angelucci ha davanti a sè una bella sfida e potrebbe anche mostrare il suo talento a tutto tondo, sopratutto se verrà scelto un brano dance di Martin.

