FILIPPO BISCIGLIA E' JOVANOTTI/ Video, col suo Eros Ramazzotti vince la puntata! (Tale e quale show 2017)

Filippo Bisciglia, dopo essere stato Franco Califano, ha prestato voce e volto a Eros Ramazzotti convincendo pubblico e critica. Nella puntata di stasera sarà Jovanotti.

20 ottobre 2017 Dario Ghezzi

Filippo Bisciglia foto

Filippo Bisciglia ha vinto la terza puntata di Tale e quale show con la sua intensa imitazione di Franco Califano e Minuetto. Il presentatore di Temptation Island ha reso omaggio al grande artista della musica italiana facendo emozionare anche Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica e ottenendo una standing ovation. Vanity Fair ha lodato l'esibizione di Filippo Bisciglia, affermando come grazie a Rai Uno, l'ex gieffino abbia finalmente trovato l'occasione giusta per mettersi in mostra e dare prova del suo talento. Anche nella puntata scorsa Bisciglia ha dato prova del suo talento cimentandosi in Eros Ramazzotti e nella prossima serata, quella che inizierà su Rai Uno tra poche ore, il pupillo di Maria De Filippi dovrà mostrare tutte le sue doti diventando Jovanotti.

DOPO CALIFANO A "TALE E QUALE SHOW" E' TEMPO DI EROS RAMOZZOTTI

Nella puntata del 13 ottobre, Filippo Bisciglia ha aperto Tale e quale show con la sua imitazione di Eros Ramazzotti, convincendo i tre "severissimi" giudici. Infatti, Montesano ha affermato di essere stupito dal fatto che Bisciglia riesca a passare da un personaggio all'altro. La Goggi ha affermato come Bisciglia ci metta sempre il cuore nelle cose che fa mentre De Sica è stato ironico sopratutto con la truccatrice. Bisciglia, dal canto suo, sta dando prova di grande talento, umiltà e rigore e questo suo aspetto è molto apprezzato sui social network, dove il conduttore è amatissimo. Su Instagram, poco prima della sua esibizione, ha pubblicato una Stories in cui ha mostrato la sua preparazione per calarsi, letteralmente, nei panni di Ramazzotti.

FILIPPO BISCIGLIA IMITA JOVANOTTI

Filippo Bisciglia, nel nuovo appuntamento con Tale e Quale show di stasera 20 ottobre, dovrà diventare un'altra stella della musica nostrana. Il conduttore del reality sulle coppie di Canale 5, infatti, dovrà cantare e imitare Jovanotti. Ancora non è chiaro quale canzone sarà scelta dagli autori per questa prova da parte di Bisciglia ma quello che è certo è che Jovanotti è un artista poliedrico che ha mutato molto il suo stile, abbracciando diversi generi nella sua vita. Lorenzo Cherubini, infatti, nasce come rapper alla fine degli anni '80 lanciato da Claudio Cecchetto anche se presto si discosta dal rap e si avvicina al modello della world music. Jovanotti ha da sempre affiancato il suo lavoro musicale con l'impegno sociale, cercando di inserire nelle sue canzoni temi adatti a sensibilizzare le coscienze. Per Bisciglia, quindi, ci sarà un compito veramente arduo e cioè portare in alto il nome di uno dei musicisti più amati del nostro tempo.

© Riproduzione Riservata.