FRATELLI DI CROZZA/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: chi finirà nel mirino del comico?

Fratelli di Crozza, anticipazioni puntata di oggi 20 ottobre 2017 in onda sul Nove. Il comico genovese torna con le sue imitazioni in prima serata: chi finierà nel mirino?

20 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fratelli di Crozza

Questa sera, venerdì 20 ottobre, alle ore 21.15 su canale Nove va in onda un nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza. Il one man show di Maurizio Crozza sembra far fatica a carburare: settimana scorsa il programma ha catturato l’attenzione di 825.000 spettatori, pari al 3.4% di share (registrando una leggere crescita rispetto agli ascolti della scorsa puntata: 731.000 spettatori con il 3% di share). Non sono ancora note le imitazioni che il comico genovese proporrà questa sera, ma è molto probabile che Crozza riporti in auge la sua imitazione di Roberto Maroni in vista del Referendum per l’autonomia che si svolgerà domenica 22 ottobre in Lombardia. Nella puntata di venerdì scorso Maurizio Crozza ha vestito i panni di Gian Piero Ventura, mister dell’Italia che non viene minimamente considerato dai propri giocatori. Crozza-Ventura sostiene di non conoscere gli orari degli allenamenti e di non avere le chiavi di Coverciano. Infine il mister ha giustificato il fatto che i giocatori lo snobbino perché è lui che “non li vuole disturbare”. Ma non è lui l’allenatore? No, è Candreva. In attesa della diretta di questa sera ricordiamo che per commentare sui social la puntata di Fratelli di Crozza l’hashtag da usare è #FratelliDiCrozza.

IL COMICO GENOVESE ANCHE SU RAI 1

Maurizio Crozza è tornato in Rai. Il comico avrà uno spazio fisso di 10 minuti nelle 32 puntate di Che fuori tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda il lunedì in seconda serata su Rai 1. La presenza dell’uomo-immagine del Gruppo Discovery sul primo canale Rai ha suscitato numerose critiche: “La Rai permette a Maurizio Crozza di utilizzare il servizio pubblico per promuovere la sua trasmissione che va in onda in una rete privata e risollevarne così le sorti?”, ha scritto su Facebook Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, che il 26 settembre ha presentato un’interrogazione in Vigilanza al Presidente e al Direttore generale Rai. Inoltre Anzaldi sostiene che “l’ospitata del lunedì nel talk show di Fazio è una perfetta riproposizione, compressa in pochi minuti, dei personaggi visti sul Nove”.

© Riproduzione Riservata.