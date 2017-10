Fabri Fibra vs X Factor/ "Un milione per fare il giudice e spegnere il rap". La replica: "Distorce la realtà"

Fabri Fibra vs X Factor: "Un milione per fare il giudice e spegnere il rap". La replica del talent show: "Distorce la realtà". Botta e risposta a distanza tra il rapper e il programma

20 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Fabri Fibra vs X Factor (Foto: da Instagram)

Botta e risposta a distanza tra Fabri Fibra e X Factor. Il rapper ha criticato il talent show, che dal canto suo ha replicato in maniera piccata. Il caso è scoppiato per una rivelazione di Fabrizio Tarducci, questo il nome all'anagrafe dell'artista: a Repubblica ha rivelato di aver ricevuto una ricca proposta per fare il giudice, cogliendo poi l'occasione anche per criticare il programma. «A me hanno offerto un milione di euro per andare a fare il giudice a X Factor e ho rifiutato. Ti danno quei soldi per non fare più il rap, per spegnerlo», ha dichiarato Fabri Fibra nell'intervista. Il rapper si è detto disposto ad andare «in programmi come quello» solo come ospite, quindi se viene pagato per suonare. «E poi io non riuscirei a stare su quella scrivania in mezzo a gente che urla. Mi viene una crisi dopo poco, lo so», ha aggiunto Fabri Fibra, che evidentemente ci tiene a dire di essere diverso. Racconta infatti la sua storia, quella di un rapper che è uscito fuori dal nulla, senza conoscenze. «Quando sono venuto a Milano ero solo, senza soldi e con un lavoro di merda. Se non ti piace la mia storia non ti piace la meritocrazia», ha raccontato Fabrizio, che però non demonizza X Factor: il fatto è che non gliene importa nulla, per dirla edulcorando l'espressione che ha utilizzato. Già ne "Il Rap Nel Mio Paese" aveva aspramente criticato i talent: «Sono andato in tele e tutti dicevano "belle rime!"/ "Resta qui a condurre in qualche talent"/ Sì, bella fine!». E si era rivolto in maniera pesante nei confronti di Fedez.

LA RISPOSTA DEL TALENT SHOW AL RAPPER

La replica di X Factor a Fabri Fibra, come vi dicevamo, non è tardata ad arrivare. Il talent show ha risposto attraverso i suoi canali al rapper, esprimendo lo «stupore» per le dichiarazioni emerse. Il programma conferma «incontri avvenuti in passato, l'ultimo dei quali nel 2014 con la sua manager», ma «mai approdati ad una offerta economica». X Factor ha dunque smentito di aver offerto un milione di euro a Fabri Fibra per averlo come giudice. «Ogni anno la produzione incontra svariati artisti che ritiene potenzialmente interessanti per partecipare al programma come ospiti delle varie fasi o come giudici. Questi incontri nascono a volte per iniziativa della produzione, altre volte su suggerimento degli artisti stessi o dei loro manager», spiega X Factor nel suo comunicato. Poi la frecciatina finale rivolta a Fabri Fibra: «Purtroppo succede che alcuni, per farsi un po' di pubblicità, distorcano strumentalmente i fatti con racconti ben lontani dalla realtà: ci piacerebbe poter fare offerte milionarie, ma per queste occorre rivolgersi altrove!».

© Riproduzione Riservata.