GIULIA DE LELLIS / Al Grande Fratello Vip 2 si parla di bisogni: "Cristiano si mette in punta di piedi"

Giulia De Lellis non si smentisce al Grande Fratello Vip 2 dove racconta alcuni particolari sui propri compagni di avventura Cristiano Malgioglio e Luca Onestini.

20 ottobre 2017 Redazione

Giulia De Lellis

Che Giulia De Lellis sia il personaggio più trash del Grande Fratello Vip 2 è fatto noto. La fidanzata di Andrea Damante nelle sue settimane all'interno della casa più spiata d'Italia è riuscita ad evidenziare alcuni vuoti culturali non di poco conto, portando in scena delle gaffe sulla geografia, la storia, la musica e più di recente anche la scienza. Ma è un suo recente confronto con i compagni di avventura ad aver fatto divertire il popolo del web, a conferma di come l'ex corteggiatrice non si smentisca mai. L'argomento che l'ha portata alla ribalta, questa volta, non è la confusione nello stabilire le capitali europee quanto piuttosto le modalità con quali vanno in bagno i suoi compagni di avventura. Protagonisti delle sue dichiarazioni sono, nello specifico, Luca Onestini e Cristiano Malgioglio, sorpresi dalla stessa De Lellis durante i loro momenti non troppo pubblici.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis su Cristiano Malgioglio e Luca Onestini

Secondo quanto affermato da Giulia De Lellis davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2, il modo utilizzato da Luca Onestini per andare in bagno è tutto da ridere: "Voi non potete capire come fa la ca**a Onestini. Malgioglio ha aperto la porta del bagno senza bussare e c’era Luca dentro seduto sul water, aveva messo tutta la carta sulla tazza ed era seduto in una posizione troppo assurda!" Ma lo stesso Malgioglio non è uscito senza conseguenze dalle osservazioni della divertente Giulia che ha osservato anche le abitudini del famoso paroliere: "Si mette in punta di piedi con il c***no tirato in avanti, tipo per prendere la mira". Frasi assolutamente ai limiti dell'ascoltabile, ma che confermano l'opinione dei telespettatori sul reality show di Canale 5 oltre che sulla concorrente ideale per la Gialappa's Band. E siamo certi che al trio comico queste recenti dichiarazioni non passeranno inosservate.

