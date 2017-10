Grande Fratello Vip 2017/ News dalla casa: il dramma di Corinne Clery e il pronostico di Cecilia Rodriguez

Grande Fratello Vip 2017, news dalla casa: Corinne Clery svela il suo dramma personale ed economico mentre Cecilia Rodriguez si lancia nel pronostico del vincitore.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Corinne Clery continua a regalare spaccati della sua vita agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2017. L’attrice francese ha scatenato la curiosità degli inquilini più famosi d’Italia che, dopo aver scoperto che suo marito era anche l’ex marito di Serena Grandi, continuano ad inondarla di domande. Nelle scorse ore, però, Corinne ha messo da parte la storia del suo amore con Beppe Ercole per svelare alcuni tristi dettagli della sua vita. A raccogliere le confidenze della Clery è stato Daniele Bossari a cui l’attrice francese ha raccontato di aver vissuto un periodo davvero difficile dal punto di vista economico. A causa di una frode subita da parte di una persona di cui non fa il nome, Corinne Clery ha svelato di aver toccato con mano cos’è la povertà. “Ho subito due crack finanziari. Vuotavo nelle borse per cercare monetine per comprarmi un pezzo di pizza. 25 anni fa mi hanno fregato tutto quello che avevo, ho perso tutto. Ho venduto casa, macchina e gioielli. A 43 anni ho dovuto cominciare da zero, avevo già un figlio grande che stava in America. Sono passata dalle stelle alle stalle”, ha raccontato l’attrice. Nel corso degli anni, la Clery, grazie alla sua carriera, era riuscita a mettere da parte un vero patrimonio. All’improvviso, però, ha perso tutto e si è ritrovata senza niente. “Qualcuno vicino a me, aveva le mie firme e mi ha fo**tuto tutto, stiamo parlando milioni di dollari. Poi ho avuto un grande dolore perché un membro della mia famiglia è morto in modo molto brutto, stavo troppo male e ho rifiutato un film. Dopo non ho potuto pagare il mutuo e ho dovuto vendere tutto. Non posso fare nulla perché tutto questo è successo in America, questa persona ha fatto diciassette passaggi di società per rubarmi tutto. Dopo mi sono rifatta, ma non concepisco di essere mantenuta da qualcuno. Non so dove ho trovato la forza, anche perché sono cresciuta nella seta. Mi sono ispirata a mia nonna, una signora molto ricca che si è trovata a vivere in povertà”, ha concluso la Clery.

IL PRONOSTICO DI CECILIA RODRIGUEZ

La finalissima del Grande Fratello Vip andrà in onda il prossimo 4 dicembre. I vip, dunque, devono trascorrere ancora diverse settimane nella casa di Cinecittà. Tuttavia, è già tempo di pronostici. In giardino, tra una chiacchiera e l’altra, il discorso è caduto su quello che potrebbe essere il vincitore della seconda edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Ignazio Moser ha fatto il nome di Giulia De Lellis mentre Cecilia Rodriguez, non solo si è detta d’accordo con l’amico ma anche svelato il motivo per il quale pensa che sarà proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a trionfare: “Ha un sacco di fans”, ha detto l’argentina. Tra tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, infatti, Giulia è sicuramente quella che può contare su un grandissimo numero di sostenitori al punto che, finora, è sempre stata tra le preferite nella classifica di gradimento. La vittoria di Giulia De Lellis, dunque, viene considerata quasi scontata. Andrà davvero così o Giulia commetterà qualche passo falso tale da perdere la vittoria?

