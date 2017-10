HELLBOY: THE GOLDEN ARMY/ Su Italia 1 il film con Ron Perlman (oggi, 20 ottobre 2017)

Hellboy: the Golden Army, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 20 ottobre 2017. Nel cast: Ron Perlman e Selma Blair, alla regia Guillermo del Toro. La trama del film nel dettaglio.

20 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST RON PERLMAN

Il film Hellboy: the Golden Army va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 20 otobre 2017, alle ore 23.45. Una pellicola tra fantascienza e azione prodotta nel 2008 dalle case cinematografie Dark Horse Entertainment, Lawrence Gordon Production e dalla Universal Pictures negli Stati Uniti e diretta da Guillermo del Toro. La colonna sonora è composta dal noto Danny Elfman, in collaborazione con Ben Isaac. Nel cast troviamo nomi ormai celebri e molto noti nel panorama holliwoodiano, in primis l'attore e doppiatore Ron Pearlman, che interpreta il sardonico e burbero Hellboy/Red e già visto in produzioni di enorme successo, quali Il nome della rosa, la serie tv Sons of Anarchy e il recente Animali fantastici e dove trovarli. A fargli da spalla, nel ruolo di Liz, la bella Selma Blair che deve la propria notorietà soprattutto al film Cruel Intentions e in seguito apparsa in La rivincita delle bionde e La cosa più dolce. Un fenomenale antagonista viene interpretato dall'attore e cantante Luke Gross, precedentemente visto nei panni di un vampiro in Blade 2 e nel secondo e terzo capitolo di Death Race. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HELLBOY: THE GOLDEN ARMY, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con la narrazione, da parte del padre di Hellboy, della guerra tra umani e creature fantastiche, molti secoli prima. Dopo una prima sconfitta dell'esercito del Re degli Elfi, un Goblin creò un formidabile esercito, il Golden Army, e prevalse sugli uomini fino a che il Re degli Elfi non decise di stipulare una tregua per riportare la pace tra i due popoli. Divide poi la propria corona in tre parti, donandone una agli uomini, una agli elfi e tenendo la terza per sé. Nel presente, suo figlio Nuada, contrario a questa pace, riesce ad entrare in possesso di due pezzi della corona e cerca sua sorella Nuala per ottenere il terzo e riappropriarsi del Golden Army. Il protagonista della vicenda, Hellboy (detto Red), la sua ragazza Liz e il loro gruppo di amici, si impegnano a proteggere Nuala, la corona e il Golden Army. E quando la minaccia di Nuada si fa sempre più reale e pressante, toccherà a Red e alla sua squadra paranormale, fare di tutto per salvare il genere umano da un potere così grande e devastante.

