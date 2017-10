I Maneskin / I Gruppi di Manuel Agnelli, X Factor 2017: Video, ecco chi è la band che ha stregato la giuria

Maneskin, il gruppo della squadra di Manuel Agnelli, ecco chi è la band che parteciperà ai Live di X Factor 2017 in partenza su Sky Uno HD, tutte le informazioni.

20 ottobre 2017 Valentina Gambino

I Maneskin

I Maneskin sono tra i tre fortunati gruppi che sono entrati di diretto nella famosa scuderia di Manuel Agnelli, prontissimi per i Live dell'11esima edizione di X Factor 2017. Le Audizioni del programma hanno avuto inizio dallo scorso 14 settembre per poi terminare ieri, giovedì 19 ottobre con gli Home Visit in onda su Sky. Tutti gli appuntamenti, compresi anche i due Bootcamp, a distanza di circa 24 ore, sono stati successivamente mandati in onda in chiaro anche su TV8, per dare la possibilità ai non abbonati Sky, di vederli ugualmente. Come anticipato in più di una occasione, questa grande possibilità è terminata proprio ieri e stasera, verranno trasmessi in chiaro gli Home Visit per poi "chiudere bottega". Manuel Agnelli ha avuto in "dono" una categoria che gli è fortemente affine: i Gruppi. Ecco perché, la ricerca della band perfetta è stata per lui un grande compito da portare avanti con passione e professionalità. Stasera in chiaro, vedrete i suoi Home Visit direttamente da Manchester dove, al fianco di Skin cercherà le tre band alle quali vorrà regalare il sogno di salire sul palcoscenico di X Factor 2017. Tra questi, anche in Maneskin.

Maneskin, ecco chi è la band di Manuel Agnelli

Ma chi sono i Maneskin? Il giovane gruppo è formato da Damiano, voce e frontman, Vittoria al basso, Thomas alla chitarra ed Ethan alla batteria. Quattro elementi che variano dai 16 ai 18 anni di età. Il gruppo si è formato da pochissimo tempo ed infatti, suonano insieme solo da novembre 2015. Manuel per certi aspetti ha notato questo particolare ma non si è lasciato intimorire volendo la band per insegnargli anche a creare il giusto feeling. Vittoria De Angelis, ha raccontato che il gruppo nasce con alle spalle svariate influenze musicali: dal rap al pop al funky. Qualche componente del gruppo tra l'altro, si conosce fin dalle scuole medie anche se, questo nuovo percorso lavorativo è stato intrapreso relativamente da breve tempo. Durante le Audizioni, la band ha portato il loro inedito da titolo "Chosen" per poi cimentarsi dell'interpretazione di "Vengo dalla luna" di Caparezza. Eccovi a seguire, la loro esibizione durante i Bootcamp in attesa di vederli ancora sul palcoscenico stasera in replica su TV8 e successivamente ai Live di Sky Uno HD. Clicca qui per il video.

