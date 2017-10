IL SEGRETO / Damien Dos Casas confessa i suoi crimini e minaccia Camila (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto: Damien confessa a Camila i suoi crimini, a partire dalla morte di Rogelia e dall'allenza con Elias. Hernando continua ad avere fiducia nel figlio ma...

20 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il venerdì è il giorno preferito dai telespettatori de Il Segreto, che possono seguire ben due appuntamenti della loro telenovela preferita. Il primo a partire dalle ore 16:20, appena dopo la fascia pomeridiana con il Grande Fratello Vip, il secondo invece in prima serata, al termine di Striscia la notizia. Si ripartirà oggi dalle forti tensioni all'interno della famiglia Dos Casas e dal tentativo di Camila di smascherare gli intrighi di Damien. Per raggiungere il suo obiettivo, la cubana deciderà di cambiare atteggiamento nei confronti del figliastro e di fingere di averlo accettato in famiglia, proprio come desiderato da lui e Hernando. Tale provvedimento, in accordo con Nicolas, dovrà servire a far abbassare le difese al terribile individuo e questa volta Camila sembrerà avere colpito nel segno. Lei e Damien, infatti, saranno protagonisti di un terribile scontro durante il quale la verità sugli intrighi del ragazzo saranno chiari.

Camila vs Damien: il figlio di Hernando confessa i suoi crimini

Durante la terribile discussione che avrà luogo oggi a Il Segreto, Damien ammetterà a Camila di essere stato complice di Elias fin dall'inizio e di avere cercato di uccidere sia lei che Rogelia. Quest'ultima, infatti, aveva dei sospetti sulla sua identità ed era pronta a parlarne con Hernando. Le parole del figlio ritrovato purtroppo andranno oltre e si traduranno in una vera minaccia contro la matrigna: se Camila metterà in discussione la sua presenza a Los Manantiales, lui la ucciderà! Inutile aggiungere che queste parole sconvolgeranno la donna, anche se esse non aggiungeranno nulla di nuovo a quanto da lei già sospettato. Camila sarà costretta a tacere, facendo buon viso a cattiva sorte ma ciò non significherà smettere di lottare per liberarsi definitivamente di Damien. Per questo deciderà di non chiedere aiuto a Hernando, troppo felice per avere ritrovato il figlio maggiore dopo tanti anni, ma si rivolgerà nuovamente a Hernando e Matias che in varie circostanza le hanno dato il completo appoggio alla questione.

