Il Segreto /Anticipazioni puntata serale 20 ottobre: Severo muore? Caridad sta per pugnalare Mauricio...

20 ottobre 2017 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni puntata serale

Nella giornata di oggi, la telenovela de Il Segreto, si “sdoppia” riproponendo il doppio appuntamento anche nel corso della prima serata di Canale 5. Scontrandosi ancora una volta con lo straordinario talento di Tale e Quale Show, la telenovela iberica, racconterà le costanti disgrazie degli abitanti del paesino di Puente Viejo che, nonostante sia molto piccolo, rappresenta anche un vero punto di riferimento per i suoi misteriosi abitanti. Le anticipazioni della puntata serale in onda dopo Striscia la Notizia, regaleranno agli estimatori momenti di alta tensione. Severo abbandonerà il paesino ma ci saranno passi in avanti anche per la spinosa questione che riguarda da vicino Damian e il suo rapporto con Camila. La sorella di Fe ha accusato Mauricio di averla molestata ma la cameriera di Francisca, decide di non crederle e vuole solo portarla il più lontano possibile dalla casa. La Montenegro intanto, non crede alle parole di Don Berengario anche se è convinta che presto Severo andrà via dalla cittadina. Camila, crede che sia il caso di seguire il consiglio di Nicolas e così, cerca di fare lo stesso gioco di Damian, assecondando il ragazzo e accettando di partecipare alla terapia di accettazione all'interno della sua famiglia.

Il Segreto, le anticipazioni del 20 ottobre: incidente mortale per Severo?

Severo Santacruz lascia il paesino. Mentre tutti gli abitanti di Puente Viejo lo raggiungono per salutarlo, si avvicina anche la Montenegro che lo sbeffeggia in piazza davanti agli altri. Ed intanto Cristobal continua a manipolare il povero Carmelo, considerato un vero traditore. Adela e Gracia però, faticano a credere ai pettegolezzi ed anzi, sono convinte che ci possa essere qualcosa sotto. Damian nel frattempo, confessa davanti a Camila che Elias era un suo complice e che fu lui che tentò di ammazzare la povera Rogelia. Damian non si ferma qui e confessa anche di avere preso in giro lo psichiatra e in ultimo, la minaccia anche di mettere fine alla sua vita. Camila purtroppo si rende conto che non servirà a niente raccontare delle atrocità di Damian ad Hernando in quando, l'uomo è talmente accecato dalla gioia di avere ritrovato il figlio vivo, da non vedere le cose in maniera lucida e distaccata. Dopo la partenza di Severo, giunge a Puente Viejo una terribile notizia: un incidente automobilistico. Fe sta per salutare Caridad ma la sorella mette fuori combattimento il povero Mauricio e sta per pugnalarlo...

