Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sposi?/ Manca il sì di Alena Seredova per le nozze della coppia

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, insieme da quattro anni e genitori di Leopoldo Mattia, si sposano? Per il sì della coppia, manca ancora la firma di Alena Seredova.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono ormai diventati una delle coppie più affiatate del momento. Insieme da quattro anni, la giornalista e il portiere della Juventus sono riusciti a superare le critiche che hanno accompagnato l’inizio del loro amore. Sposato con Alena Seredova, infatti, Gigi Buffon ha deciso di chiudere il suo matrimonio e cominciare una vita insieme ad Ilaria D’Amico dando adito a numerose critiche. Con il tempo, però, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno dimostrato di non aver seguito una passione passeggera ma di essere davvero innamorati. Ilaria e Gigi hanno così formato una famiglia insieme con la nascita del piccolo Leopaldo Mattia, nato a gennaio del 2016. Per Gigi si tratta del terzo figlio dopo Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Alena Seredova mentre per Ilaria D’Amico si tratta del secondo figlio dopo la nascita di Pietro avuto dall’ex Rocco Attisani. Quello che unisce la giornalista e il calciatore, dunque, è un vero amore che potrebbe essere coronato presto dalle nozze.

IL DIVORZIO DI BUFFON E ALENA SEREDOVA

Ilaria D’Amico non ha mai nascosto il desiderio di poter, un giorno, coronare il suo sogno d’amore con Gigi Buffon anche se, a tal proposito, ha specificato: “Sarà senza annunci e senza clamori, a celebrazione intima di un'unione che è già scambio di tutto, amore per i figli, passioni comuni, aiutarsi nelle cose di ogni giorno”. Per il fatidico sì, come scrive il settimanale Spy, ci sono tutti gli elementi tranne un dettaglio: l’amore c’è, l’anello di fidanzamento che Ilaria porta al dito anche. Ciò che manca è il divorzio di Gigi Buffon e Alena Seredova. Il calciatore fa coppia fissa con la D’Amico da ormai quattro anni. I tempi per il divorzio, dunque, ci sono tutti ma il sì di Alena che, nel frattempo, si è rifatta una vita accanto ad Alessandro Nasi, non è ancora arrivato. Ilaria e Gigi, nel frattempo, hanno già avuto un incontro spirituale con il sacerdote che ha battezzato il figlio Leopaldo Mattia. Nei prossimi mesi, dunque, arriverà anche il divorzio?

