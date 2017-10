Jeremias Rodriguez/ Dal tumore ai problemi di obesità: qual è il suo segreto? (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Simona Izzo gli ha consigliato di non rivelare il suo segreto ma Jeremias Rodriguez ha già parlato di tumore e problemi di obesità, cos'altro nasconde?

20 ottobre 2017 Hedda Hopper

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez si è messo tanto in evidenza in questo Grande Fratello Vip 2017 e non solo per via della sua forza ma anche per le sue fragilità. Spesso il ragazzo spavaldo che abbiamo visto in questi mesi sui social, lascia spazio ad una parte più introspettiva, fragile e quasi malinconica. Le pomeliche su di lui non sono mai mancate tanto che la stessa Selvaggia Lucarelli è scesa in campo le scorse settimane per dire la sua sui fratelli Rodriguez e la loro immagine ripulita in queste settimane, ma cosa nasconde ancora il giovane Jeremias. Il fratello di Belen ha avuto modo di parlare di tutto quello che ha vissuto a cominciare dal tumore maligno all'orecchio, male che è riuscito a sconfiggere uscendo più forte e pronto a vivere la sua vita al meglio.

IL SEGRETO CHE NON PUÒ ESSERE RIVELATO

Ma i suoi problemi non finiscono qui visto che lo stesso ha raccontato ai suoi coinquilini del Grande Fratello un passato di "violenze" per via del suo aspetto fisico e dell'obesità, ma Jeremias nasconde altro. A quanto pare c'è un segreto di cui ancora non ha parlato e che la stessa Simona Izzo gli ha consigliato di tenersi stretto per non "spu**narsi", e allora di cosa si tratta? Il pubblico che segue la diretta giura che ogni volta che Jeremias sembra pronto a raccontarlo, viene richiamato in confessionale. Di cosa si tratta? E lo stesso Jeremias ha dichiarato: “Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele mi chiamano in Confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni”.

