L'ISPETTORE COLIANDRO 6/ Anticipazioni del 20 ottobre 2017: il poliziotto troverà finalmente l'amore?

L'Ispettore Coliandro 6, anticipazioni del 20 ottobre 2017, su Rai 2. Il protagonista dovrà salvare un collega dal vizio del gioco, ovviamente a modo suo.

L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta su Rai 2

L'ISPETTORE COLIANDRO 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 20 ottobre 2017, andrà in onda una nuova puntata de L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta. Sarà la seconda, dal titolo "Partita speciale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: In un pomeriggio apparentemente tranquillo, in Piazza Maggiore a Bologna spunta un uomo a torso nudo con il cappello di Babbo Natale, che crea scompiglio fra i presenti ed attira in poco tempo l'attenzione della Polizia. L'uomo inizia a fuggire ed infine aggredisce alcuni agenti, per poi crollare sull'asfalto privo di vita. Nel frattempo, Coliandro ha numerosi problemi con lo scarico della toilette e scopre dalla signora Olga che il nipote della donna ha fatto perdere le proprie tracce da alcuni giorni. La donna è molto preoccupata che possa essere successo qualcosa ad Alex, dato che è un lottatore. Più tardi, si scopre che il ragazzo è rimasto vittima di un incidente stradale la notte precedente, ma la Paffoni è convinta che sia stato ucciso e che il guidatore dell'auto che l'ha travolto, Daniele Scortichini, sia in qualche modo responsabile. Nello stesso momento, Veena cerca di fuggire dalla stanza in cui si trova rinchiusa contro la propria volontà, ma i suoi aguzzini le impongono di lottare con altre due giovani donne. Gargiulo si prepara invece a svolgere l'esame per diventare Ispettore Capo, ma Coliandro lo convince ad interrogare Scortichini. Ricevuto il rifiuto, Coliandro scopre che il sospettato è ad un circolo di anziani e che in realtà alla guida dell'auto potrebbe esserci stato il nipote dell'uomo, Rocco. Raggiunta la scuderia in cui si trova in quel momento, l'Ispettore si imbatte in Veena, mentre la squadra scopre che il Babbo Natale sconosciuto è morto a causa di un overdose di doping e si conclude che facesse parte di un giro di lotte clandestine. Dopo essere stato aggredito, il protagonista riesce a fuggire ed ignora che Veena si sia nascosta sul retro. Quando manifesta il desiderio di portarla in ospedale, la ragazza riesce a rubargli la pistola e lo minaccia per evitare di incontrare i medici. Nel frattempo, Rocco si chiede il motivo della visita del poliziotto, mentre Olga mostra a Veena la foto del nipote e scopre che i due si conoscevano. La ragazza rivela infatti che Alex combatteva all'arena clandestina in coppia con il Babbo Natale morto e Coliandro decide di sorvegliarla per evitare che qualcuno le faccia del male. Scognamiglio invece scopre della fuga di Veena e dà il via ad un nuovo combattimento al femminile, ordinando al tempo stesso ai suoi uomini di eliminare Coliandro. Dopo aver assistito ad un delirio di Veena, l'Ispettore decide di concentrarsi su una delle parole che ha pronunciato la ragazza e risale ad una razza di cane che viene usato per i combattimenti clandestini. Hamid invece viene incaricato di sorvegliare la ragazza e riesce a capire la lingua della ragazza, che rivela di essere stata rapita in giovane età e costretta a combattere sotto l'effetto di droghe. Dopo essere sfuggito all'agguato di uno degli uomini di Scognamiglio, Coliandro scopre che Veena è stata riportata all'arena. I criminali tuttavia riescono a togliere le tende appena in tempo per evitare di essere braccati dalla Polizia, sospettando il loro arrivo imminente. Scognamiglio in realtà si trova appostato nelle vicinanze, approfitta dell'assenza degli agenti per rapire Coliandro e gli rivela di aver ucciso Alex per via di alcuni contrasti sulla gestione dei combattimenti. Lo stesso ufficiale è alla fine costretto a combattere contro Veena, che viene incaricata di ucciderlo, ma la ragazza si ribella ed aiuta il poliziotto a mettersi in contatto con la squadra.

ANTICIPAZIONI DEL 20 OTTOBRE 2017, EPISODIO 2 "PARTITA SPECIALE"

Nella puntata di questa sera, Coliandro decide di dare il proprio aiuto a Gamberini, convinto che stia ancora giocando d'azzardo e sia ritornato alle vecchie abitudini. Per riuscire a liberarlo del vizio, il poliziotto decide tuttavia di andare sotto copertura per ripulire i sobborghi da alcune bische illegali. Data la pericolosità del caso decide inoltre di farsi supportare da Giacomino, che in base alla propria genialità in fatto di numeri e calcoli può aiutarlo a vincere con i futuri rivali. Anche in questo caso il protagonista dovrà confrontarsi con la propria natura di latin lover, in attesa di riuscire a togliere l'Ispettore dai guai. Incontrerà infatti Ambra, una bellissima donna che riuscirà a conquistarlo fin dal primo sguardo.

