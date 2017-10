L'ULTIMO BOY SCOUT - MISSIONE SOPRAVVIVERE/ Su Iris il film con Bruce Willis (oggi, 20 ottobre 2017)

L'ultimo boy scout - Missione sopravvivere, il film in onda su Iris oggi, venerdì 20 ottobre 2017. Nel cast: Bruce Willis e Halle Berry, alla regia Tony Scott. Il dettaglio della trama.

20 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST BRUCE WILLIS

L'ultimo boy scout - Missione sopravvivere va in onda su Iris oggi, venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 21.00. Si tratta di una pellicola d'azione del 1991 che è stata diretta da Tony Scott (Top gun, Unstoppable - Fuori controllo, Una vita al massimo) e interpretata da Bruce Willis (Trappola di cristallo, Pulp fiction, Unbreakable - Il predestinato), Halle Berry (X-Men, Monster's ball - L'ombra della vita, Catwoman) e Damon Wayans (Un eroe fatto in casa, Il maggiore Payne, la serie tv Tutto in famiglia). Le musiche sono state realizzate da Mchael Kamen (Robin Hood - Principe dei ladri, Arma letale, Highlander - L'ultimo immortale), compositore popolarissimo a Hollywod, e dal cantante Prince. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'ULTIMO BOY SCOUT - MISSIONE SOPRAVVIVERE, LA TRAMA DEL FILM

Joe Hallenbeck (Bruce Willis) è un ex agente dei servizi segreti. Nonostante tutta la sua abilità e nonostante abbia addirittura salvato la vita al Presidente degli Stati Uniti Joe è stato messo da parte dopo uno screzio con un senatore. Oggi vive facendo il detective privato insieme ad un socio (Joe McGill), è un alcolista e non riesce ad andare d'accordo nè con la moglie (Chelsea Field) nè con la figlia adolescente (Danielle Harris). Il suo precario equilibrio si sfalda quando scopre che sua moglie ha una relazione con il suo socio. Quest'ultimo finisce poco dopo ucciso sul lavoro, lasciandogli un incarico da portare a termine. Si tratta di proteggere una spogliarellista, Cory (Halle Berry). Joe si aspetta un incarico semplice, ma all'uscita del night club dove lavora la ragazza Cory e l'agente sono assediati da un gruppo di sicari armati di tutto punto. Joe riesce a fermarli, ma non a salvare la vita di Cory. L'agente privato comincia così a pensare che l'omicidio della ragazza e quello del suo compagno siano in qualche modo collegati. Insieme a Jimmy Dix (Damon Wayans), fidanzato di Cory, Joe comincia ad indagare sui due omicidi. Ben presto riesce a scoprire che la ragazza ricattava un boss della malavita e uomo d'affari, Shelly Marcone (Noble Willingham). I due però vengono rapiti dagli uomini di Marcone stesso, intenzionato a toglierli di torno perchè sta per commissionare addirittura l'omicidio di un senatore, colpevole di non essersi lasciato corrompere dal malavitoso.

