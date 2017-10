LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO/ Su Cielo il film con Michael Nyqvist (oggi, 20 ottobre 2017)

La ragazza che giocava con il fuoco, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 20 ottobre 2017. Nel cast: Michael Nyqvist e Noomi Rapace, alla regia Daniel Alfredson. Il dettaglio della trama.

20 ottobre 2017

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST NICHAEL NYQVIST E NOOMI RAPACE

La ragazza che giocava con il fuoco va in onda su Cielo oggi, venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 21.15. Si tratta di un film svedese realizzato nel 2009 con la regia di Daniel Alfredson il cui soggetto è basato sull’omonimo romanzo scritto da Stieg Larsson nonché seguito di Uomini che odiano le donne, mentre la sceneggiatura è stata adattata da Ulf Ryberg. Nel cast sono presenti Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre e Sven Bertil Taube. Il film è stato prodotto da Lone Korslund in collaborazione con Jon Mankell e Peter Nadermann. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO, LA TRAMA DEL FILM

Lisbeth dopo aver vissuto gli ultimi dodici mesi in una bellissima località dei Caraibi fa il proprio ritorno in Svezia nella città di Stoccolma per cercare di chiudere i conti con il proprio passato. In particolare prima decide di intestare alla ex amante Miriam la propria casa e quindi va dal tutore legale Bijurman per metterlo con le spalle al muro ricordandoli quali sono i suoi obblighi. Tuttavia per Lisbeth sono in arrivo nuovi problemi che sembrano schiacciarla. Due giornalisti di una importante rivista svedese chiamata Millennium, che stavano indagando sul mercato del sesso in Svezia, vengono ritrovati senza vita. I due sono stati uccisi da una pistola sulle quali vengono rinvenute le impronte digitali di Lisbeth che quindi diventa la principale indiziata. A contribuire i sospetti sul proprio conto c’è il fatto che la polizia non riesce a rintracciarla per sottoporla ad un interrogatorio oltre al fatto di essere stata in passato spesso e volentieri protagonista di comportamenti violenti deprecabili. L’unico a credere nell’innocenza della donna è il direttore della stessa rivista, Mikael, che nonostante i fatti sembrano non lasciar alcun dubbio avendo avuto a che fare con lei, crede fermamente che sia estranea a quanto successo e quindi vittima di un tentativo di incastro. Tra l’altro Mikael essendo a conoscenza del carattere di Lisbeth ed in particolar di trasformarsi in una persona molto violenta quando ha paura, si mette ad indagare sul caso per capire dove si possa trovare in maniera tale da arrivare da lei prima della polizia. Nel corso delle sue indagini Mikael si troverà non solo ad avere a che fare con pericolosi criminali ma conoscerà molto meglio l’indole di Lisbeth ripercorrendo alcuni situazioni drammatiche che hanno caratterizzato la sua vita e di come lei stessa abbia covato nel corso degli anni un profondo desiderio di vendetta.

