Luca Onestini ha bestemmiato?/ Il Grande Fratello Vip dice no ma il Moige parte all'attacco

Il Grande Fratello Vip 2017 grazia Luca Onestini dalla possibile squalifica ma il Moige insorge parlando di ingiustizia e di comportamenti sbagliati nei confronti del pubblico

20 ottobre 2017 Hedda Hopper

Luca Onestini, Grande Fratello Vip

Sembra proprio che per Luca Onestini non ci sia pace e che dopo quello che è successo a Marco Predolin e Gianluca Impastato, tutti si aspettavano la sua squalifica dal programma proprio per lo stesso motivo. In un primo momento sembrava proprio che anche il tronista avesse bestemmiato ma così non è stato. In un primo momento c'è stato un video condiviso sui social che scagionava il tronista e poi è toccato anche al Grande Fratello Vip che con un comunicato ufficiale ha confermato la non squalifica. La redazione del talent show ha voluto sottolineare il fatto che dopo alcuni controlli molto puntigliosi hanno deciso di graziare Luca Onestini che, in realtà, non ha bestemmiato come si può evincere anche dalla reazione dei fratelli Rodriguez che stavano parlando proprio con lui in quel momento.

LA BESTEMMIA È CHIARA, IL MOIGE INSORGE CONTRO IL PROGRAMMA

La decisione del Grande Fratello Vip ha fatto felici i fan di Luca Onestini ma non il Moige che è subito insorto rispondendo al comunicato del programma, con un altro comunicato in cui si parla di una bestemmia che rimarrà impunita al grido di “Ormai il GF VIP sdogana anche la bestemmia” e chiedendo agli sponsor di non inserire più le proprie inserzioni durante il programma: "La terza bestemmia di Onestini è evidente, nonostante la rapida parlantina. Per Canale 5 non punirla o fingere di non ascoltarla, significa sdoganarla. Ben tre bestemmie! Una chiara offesa verso milioni di credenti [...] Confidiamo nella responsabilità sociale delle aziende, che stimoliamo con la nostra petizione per chiedere il ritiro degli spot." Al momento non c'è stata risposta da parte del Grande Fratello Vip ma sicuramente anche questa richieste del Moige cadrà nel vuoto come le precedenti relative proprio al programma e, in particolare, alla famosa doccia di Cecilia Rodriguez in prima serata rea di fare il bidet durante la diretta e dopo la prova in costume.

