Marina Ripa Di Meana/ "Il mio “combattimento” contro il tumore procede tra alti e bassi" (Matrix Chiambretti)

Marina Ripa di Meana ospite di Matrix Chiambretti: la signora dei salotti tra la seduzione, la vita da bisnonna in attesa del nipotino e la lotta continua contro il tumore.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Marina Ripa di Meana a Matrix Chiambretti

Marina Ripa Di Meana, la signora dei salotti televisivi, sbarca su canale 5, ospite della puntata odierna di Matrix Chiambretti. Marina Ripa di Meana, in questi giorni, è salita agli onori della cronaca svelando alcuni dettagli inediti della sua vita. Al Corriere della Sera, infatti, la signora ha raccontato un episodio particolare vissuto accanto ad Eugenio Scalfari. Erano gli anni ’80, Marina Ripa Di Meana era sulla cresta dell’onda. All’epoca, la Repubblica le dedicò una vignetta offensiva e per scusarsi, Scalfari si presentò a casa sua. “Venne a casa mia per scusarsi e chiedermi come si poteva lavare l’onta senza spargimento di sangue. In quel momento mi ricordai che spesso Scalfari aveva detto che 'ero la donna più bella del mondo, che era folgorato dalla mia simpatia'. Allora mi accostai vicina vicina a lui sul divano della mia casa di via Borgognona e con un bel po’ di presunzione tentai di sedurlo seduta stante. Dopo qualche ammoina, gli dissi: 'Perché invece di mettere di mezzo avvocati e querele, non mi dedichi la copertina del Venerdì?'. Lui però rimase imperturbabile, si ritrasse garbatamente con il suo famoso aplomb, non si lasciò sedurre e non mi fece nessuna copertina del Venerdì. Poi la faccenda passò nelle mani degli avvocati", scrive in una lettera aperta al Corriere della Sera. Marina Ripa di Meana, dunque, non si nasconde e tira fuori una lato del suo carattere che, in pochi, forse, conoscevano.

MARINA RIPA DI MEANA, A MARZO BISNONNA

Nonostante abbia l’energia di una quarantenne, il tempo passa anche per Marina Ripa di Meana che a marzo diventerà bisnonna di un maschietto. La nipote, Vittoria Malagò, figlia di Lucrezia Lante Della Rovere e di Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico nazionale italiana, aspetta un bambino dal compagno, il conte trentatreenne Luca Lucheschi. “Sono molto emozionata: sto per diventare bisnonna, perché mia nipote Vittoria aspetta un bambino, che nascerà ai primi di marzo” – ha dichiarato Marina ai microfoni del settimanale Di Più – “Sarà un maschietto. E io, a questa notizia, non sto più nella pelle, perche questo bambino sarà il primo maschio a nascere nella mia famiglia, in cui siamo sempre state tutte donne: io, mia sorella Paola che purtroppo è scomparsa nel 2002, mia figlia, le mie due nipoti”. Una grande gioia, dunque, per Marina Ripa di Meana che, come mamma, ammette di essere stata un po’ fredda: “Io, lo confesso, sono stata una mamma e una nonna un po’ “fredda” quando mia figlia Lucrezia e le mie nipoti erano in fasce. Ho cominciato ad amarle davvero, a provare il desiderio di coccolarle e abbracciarle, solo quando già parlavano e io potevo chiacchierare con loro”.

LA LOTTA CONTRO IL TUMORE

Da anni, Marina Ripa di Meana combatte la sua battaglia contro il tumore. La signora dei salotti non ha mai nascosto la sua malattia di cui cerca di liberarsi da tantissimo tempo. Nonostante la dura battaglia, Marina Ripa di Meana non ha mai perso la voglia di vivere e l’arrivo del suo nipotino rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia ed energia. A proposito del tumore, Marina Ripa di Meana è sicura che l’arrivo del bambino potrà solo aiutarla: “Un tumore che prima mi ha colpito a un rene e poi si è esteso ad altri organi. E il mio “combattimento” procede tra alti e bassi: sono reduce da una chemioterapia molto pesante” – ha dichiarato a Di Più a cui ha fatto sapere – “Se il bambino mi aiuterà? Sì, non c’è dubbio: è straordinario vedere le generazioni della tua famiglia che vanno avanti, vedere la vita che è più forte di tutto. L’arrivo di questo bambino per me è una iniezione di vita, una esplosione di vita. È come se la vita prendesse a cannonate la morte per metterla in fuga”.

