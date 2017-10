Noemi Letizia e Vittorio Romano / Arriva la separazione ufficiale: 6mila euro di buonuscita

Noemi Letizia e Vittorio Romano, la coppia di lascia in tempi record pochi pochissimi mesi dal matrimonio e sette anni di convivenza e la nascita di due figli, era crisi da tempo.

20 ottobre 2017 Valentina Gambino

Noemi Letizia e Vittorio Romano

La "favola" è finita. L'ex "papi girl" Noemi Letizia si è lasciata con il marito in tempi davvero record. Una storia d'amore iniziata bene, proseguita con le nozze, come nelle migliori favole ma terminata nel modo peggiore. Dopo appena 4 mesi dal mirabolante matrimonio, celebrato lo scorso 23 giugno sulla baia di Recommone a Nerano, le centinaia di invitati presenti, hanno avuto modo di ammirare Noemi Letizia al fianco di Vittorio Romano. In tempi record, nemmeno fosse una corsa con una fermata ben precisa, i due si sono definitivamente separati, senza alcuna possibilità di tornare indietro. Tra la 26enne e l'imprenditore più grande di lei di circa dieci anni, era già crisi nera. Dopo sette anni di relazione e la nascita di Beatrice e Valerio, hanno deciso di voltare pagina. "Venite, questi si ammazzano. Hanno litigato di brutto, lui l’ha aggredita verbalmente, lei gli ha risposto, la donna sta male", sarebbe stata questa la chiamata, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, che la polizia ed i carabinieri avrebbero ricevuto nel corso di una lite scoppiata tra di loro a settembre. Si vocifera che i due fossero in crisi già da molto tempo. Tra il rampollo verso l'ipotetica candidatura con Forza Italia e l'ex pupilla di Berlusconi, non regnava il buonumore da qualche tempo.

Noemi Letizia si lascia con il marito Vittorio Romano: era crisi da tempo

L'ex coppia pare che - attualmente – viva separata in casa ma sarebbero già state avviate le pratiche per il divorzio. Così come si legge su Repubblica, per l'ex ragazzina di Portici una "buonuscita" di 6mila euro al mese (tra l'affitto della residenza vista mare di 1.200 euro e 3mila versati da lui, oltre a tutte le spese extra relative ai figli. Più i gioielli, i regali). Adesso quindi, mancherebbe solo l'ok del pubblico ministero. Il loro incontro risale a sette anni fa, quando la famiglia di lui non era affatto d'accordo. I genitori del rampollo non amano il passato della fanciulla e quel famoso diciottesimo compleanno che tutti noi ben conosciamo. Solo novanta giorni dopo (da marito e moglie) l'addio ufficiale. "Sarò imprenditrice. Voglio finalmente essere solo me stessa, pensare al mio futuro", confessa lei agli amici secondo quanto si apprende da Dagospia. La separazione, per i genitori di lui era davvero: "urgentissima: per il bene di due bimbi". E da oggi forse, arriva la serenità.

© Riproduzione Riservata.