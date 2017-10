Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 20 ottobre 2017

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 20 ottobre 2017 per Capricorno, Toro, Sagittario, Vergine, Bilancia, Acquario, Pesci, Cancro e gli altri segni.

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

GEMELLI E BILANCIA

Andiamo ora a vedere i segni zodiacali da vicino partendo dai Gemelli e dalla Bilancia partendo dall'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli che hanno in piedi un'attività in proprio possono guadagnare a seconda delle circostanze stanno riemergendo. Si potrebbe aver detto basta a una situazione di lavoro faticosa, ma poco fruttuosa. Tutti i lavori fatti negli ultimi due anni sono stati pesanti. La Bilancia ha una bella Luna ed entro domenica arriverà un'emozione in più. Venere nel segno può confermare un amore o portare un'improvvisa infatuazione per una persona particolare. Il segno ci tiene all'estetica ed è attento alla forma. Se si vede una persona bella dentro, divertente e piacevole ci si può innamorare all'improvviso. Qualche donna del segno in questi giorni può vivere una particolare simpatia che per i canoni della bellezza classica non è il massimo ma è simpatica e fa divertire.

CHI SALE E CHI SCENDE

Ora è il momento di vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. La Bilancia è pronta a dimenticare i torti subiti, strani pensieri vanno messi a tacere. Qualcuno dei Gemelli ha dovuto per forza di cosa negli ultimi mesi fare una scelta di lavoro o riconfermare un'attività e in cuor suo sarebbe andato altrove. Chi ha un'azienda sta cercando di riparare i danni. Saturno è in opposizione, ma in maniera minore rispetto al passato. L'amore recupera anche se lentamente. I Pesci hanno grandissime stelle, ma devono guardarsi dentro per emergere e cercare di essere al massimo. Il Leone invece non è al massimo in questo momento e deve prendere con le pinze ogni cosa che capita. Attenzione quindi alle valutazioni che si fanno in questo periodo. La Vergine può vincere numerose delle sue sfide, potrebbe esserci una novità molta interessante per quanto riguarda proprio l'amore dove si cambierà strada magari all'improvviso.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo ora dai segni in difficoltà per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi, 20 ottobre 2017. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. L'Ariete deve fare i suoi conti, cercando di farli tornare in un momento in cui le cose non sono facili. Nonostante il 2018 alle porte sia un anno complicato non deve spaventare perché comunque sarà molto fruttuoso per tanti motivi. L'Acquario è un segno molto agitato, turbato a livello interiore per troppi motivi in questo momento. Proprio per questo bisogna essere davvero molto attenti per evitare di ritrovarsi a vivere delle situazioni complicate dal punto di vista dell'amore. Attenzione a ciò che capiterà nelle prossime ore quando potrebbe essere necessario utilizzare un po' anche il pugno di ferro. Il Sagittario vive di qualche dubbio di troppo, bisogna evitare di essere sempre e comunque agitati.

© Riproduzione Riservata.