PIERO MAZZOCCHETTI È PAVAROTTI/ Il suo Elton John appena fuori dal podio (Tale e Quale Show)

Quinta puntata di Tale e Quale Show, Piero Mazzocchetti veste i panni di Luciano Pavarotti: dopo l’imitazione di Elton John, il cantante alle prese con il celebre tenore italiano.

20 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Piero Mazzocchetti a Tale e Quale Show

SARÀ LUCIANO PAVAROTTI

Quinto appuntamento stagionale con la divertente gara di Tale e Quale Show condotta su Rai 1 da Carlo Conti. Tra i concorrenti vip che stanno sorprendendo in questa edizione c’è anche il tenore italiano Piero Mazzocchetti che dopo essere stato sir Elton John nella passata puntata, si ritroverà in un campo maggiormente familiare visto che sarà l’indimenticato Luciano Pavarotti. Un compito che quindi mette Mazzocchetti nella posizione di essere il principale favorito per la vittoria di giornata anche se non sarà per nulla semplice riuscire a dare la stessa energia, tecnica e soprattutto emozioni che sapeva dare il grande maestro modenese. Secondo le anticipazioni, Mazzocchetti dovrebbe imitare Pavarotti che canta Nessun dorma, celebre romanza della Turandot scritta da uno dei più grandi compositori di sempre: Giacomo Puccini. Un brano famoso in tutto il mondo utilizzato peraltro come colonna sonora di tantissimi film come Mission Impossible: Rogue Nation e To Rome with Love.

PIERO MAZZOCCHETTI, QUINTO DI PUNTATA

Nel quarto appuntamento di Tale e Quale Show, Piero Mazzocchetti si è esibito nel brano Sorry Seems to Be the Hardest Word portato al successo da un grande artista come Elton John. L’imitazione di Mazzocchetti è stata buona anche se in alcuni passaggi è uscita fuori parte della potenza vocale di cui è dotato e che evidentemente non caratterizza Elton John. La valutazione della giuria rispetto alla performance di Mazzocchetti è stata di grande apprezzamento tant’è che i voti sono stati abbastanza alti: Enrico Montesano gli ha dato 11 punti mentre Loretta Goggi e Christian De Sica hanno dimostrato di gradire maggiormente rispettivamente con 13 e 14 per un totale di 38 punti che sono rimasti tali in quanto nella seconda parte della votazione non ha ottenuto sostegno. Dunque Mazzocchetti ha chiuso al quinto posto mentre in classifica generale è quarto con 181 punti. Clicca qui per rivedere Mazzocchetti nei panni di Elton John.

© Riproduzione Riservata.