PROPAGANDA LIVE/ Anticipazioni e ospiti: Giuseppe Civati nello studio di Zoro (puntata 20 ottobre 2017)

Propaganda Live, anticipazioni puntata di oggi 20 ottobre 2017: Diego Bianchi ospita in studio Giuseppe Civati di Possibile. Appuntamento alle 21.10 su La7 con Zoro.

20 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Propaganda Live

Questa sera, venerdì 20 ottobre, alle 21.10 su La7 va in onda un nuovo appuntamento di Propaganda Live il programma condotto da Zoro, al secolo Diego Bianchi. Come annunciato su Twitter, stasera in studio ci sarà l’onorevole Giuseppe Civati, segretario di Possibile. Civita ha appena messo in ristampa il suo libro “Giorni migliori - Manifesto per cambiare l’Italia”, che rappresenta la sintesi del progetto politico nazionale di Possibile. Si tratta di “un manifesto, trasparente, plausibile, sostenibile e rappresentativo: che abbia a cuore chi rischia, chi soffre e si espone di più; che dia finalmente diritti a chi da questo patto è escluso; che non conduca al suo rifiuto e che non sia devastato dalle contraddizioni che lo minano alla base”, si legge nelle note di copertina. In una recente intervista a News Biella, Giuseppe Civati si è espresso sul Rosatellum, possibile argomento della puntata di Propaganda Live: “Si tratta dell'ennesima legge elettorale pessima, che consegna a tre leader il potere di far eleggere nelle loro liste il cento per cento di nominati”.

#PROPAGANDATOP

Nella puntata di settimana scorsa Propaganda Live, che ha registrato 473.000 spettatori con uno share del 2.4%, non è mancata la rubrica #propagandatop, ovvero il meglio e il peggio della settimana sui social network. Tra i temi commentati sul web: L’indipendenza della Catalogna, Donald Trump, Andrea Orlando che ha incontrato la collega serba, George Weaah neopresidente della Liberia e il “Facebook down”. Infine non mancherà la nuova “lezione” della Scuola Bianchi e il Fact Checking di Mirko Matteucci. In studio ritroveremo, come ospiti fissi, Marco Damilano e Francesca Schianchi. Ricordiamo che l’hashtag ufficiale per commentare la puntata del talk di Zoro è #propagandalive.

