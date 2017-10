Raffaello Tonon/ Dalla lite con Luca Onestini alla festa di compleanno (Grande Fratello Vip 2017)

Raffaello Tonon, l'opinionista del Grande Fratello Vip, dopo la discussione con Luca Onestini, festeggia con i suoi coinquilini il suo 38esimo compleanno.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon, entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2017 solo da cinque giorni, ha già conquistato il pubblico del reality show condotto da Ilary Blasi che lo ha preso sotto la propria ala protettiva per l’atteggiamento che, alcuni inquilini della casa, hanno assunto nei suoi confronti. Raffaello, infatti, dopo aver conosciuto tutti i suoi coinquilini, si è aperto con loro raccontando il periodo in cui ha lottato contro la depressione, malattia contro cui combatte ancora oggi al punto da dover assumere diversi farmaci. In cambio, però, Raffaello Tonon ha ricevuto solo battute e scherzi. Dopo aver chiesto rispetto con educazione, nelle scorse ore, Raffaello Tonon, stanco di essere continuamente preso di mira, ha sbottato nei confronti di Luca Onestini, il maggior responsabile degli scherzi. “Guarda falla finita, smettila…Io tra poco perdo la pazienza sul serio. Io ti dico solo una cosa, se vieni qui a muovere questa cosa mi inc**** davvero…Non sono qua a farmi prendere per il c***”", ha dichiarato l’opinionista. Luca, naturalmente, non ha replicato ma la sensazione è che Tonon possa perdere la pazienza molto presto.

LA FESTA DI COMPLEANNO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Superati i malumori, Raffaello Tonon ha brindato ai suoi 38 anni con tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2017. Oggi, venerdì 20 ottobre, l’opinionista che in passato ha già vinto un reality, compie 38 anni. In attesa di poter festeggiare con una grande festa, in casa sono cominciati i brindisi. Raffaello Tonon, restio a festeggiare i compleanni, viene colto di sorpresa dai suoi compagni d’avventura che lo hanno festeggiato con strumenti di fortuna, canti e balli improvvisati. Nonostante non ami molto festeggiare, Raffaello si è lasciato travolgere dall’entusiasmo dei compagni che lo hanno anche preso in giro ricordandogli come il tempo passi per tutti. Dopo quello di Daniele Bossari, dunque, un altro compleanno sarà festeggiato nella casa del Grande Fratello. Cosa succederà, dunque, questa sera per celebrare i 38 anni di Tonon?

© Riproduzione Riservata.