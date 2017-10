Replica X Factor 2017 / Gli Home Visit in streaming: ecco come da SkyGo e Now TV

Replica X Factor 2017, come vedere gli Home Visit in televisione e attraverso lo streaming e le applicazioni ufficiali, tutte le info prima dei Live solo su SkyUno HD.

20 ottobre 2017 Valentina Gambino

Replica X Factor 2017

Gli Home Visit di X Factor 2017, hanno destato moltissimo interesse da parte del pubblico. Stasera, dalle 21.10 circa, TV8 proporrà anche il nuovo appuntamento in replica e in chiaro. Successivamente, per visualizzare le puntate Live del talent show, si dovrà disporre di un abbonamento su Sky oppure su Now TV. Nel frattempo, eccovi a seguire tutte le informazioni per poter recuperare il famoso programma musicale, sia in replica TV che streaming. Alessandro Cattelan, farà quasi da voce narrante per un nuovo appuntamento che vedrà i quattro giudici alle prese con 5 talenti a testa che, alla fine della puntata diventeranno 3 per categoria e formeranno i concorrenti ufficiali di questa 11esima edizione del programma. Fedez è il capitano degli Under Uomini mentre Levante delle Under Donne, Mara Maionchi degli Over e Manuel Agnelli dei Gruppi. Dopo le primissime Audizioni e i due Bootcamp con le assegnazioni delle categorie, il programma si sta avviando incessantemente verso la sua fase più interessante, dedicata alle esibizioni dal vivo con tanto di pareri ed eliminazione a fine puntata.

Replica X Factor 11, gli Home Visit in streaming

Mara Maionchi, per fare la sua scelta finale si è recata a Venezia mentre Fedez è arrivato fino a Dubai, Levante invece a Tindari e Manuel Agnelli ha scelto Manchester. Al loro fianco, anche il valido supporto di alcuni colleghi. Skin darà una mano ad Agnelli, Elio invece, dopo avere ufficializzato la sua separazione dallo storico gruppo, penserà sia a Strafactor ma anche a consigliare l'amica Maionchi. Al fianco di Levante invece, ci sarà Noemi mentre con Fedez, spazio per Francesca Michielin, giovane artista con la quale ha collaborato in più di una occasione. Tutto questo, potrà essere visionato in replica TV a partire dalle 21.10 circa. Oppure in alternativa, se siete degli abbonati Sky e Now TV potrete recuperare il contenuto in streaming tramite le applicazioni ufficiali da scaricare per iOS, Android e Windows Phone. Naturalmente, alla fine dell'appuntamento, scoprirete anche i 12 nomi ufficiali dei concorrenti che dal prossimo giovedì, si sfideranno sul palcoscenico di Sky Uno. In quel caso, se volete capire come si visionano gli appuntamenti streaming, avrete anche la possibilità di provare l'abbonamento di Now TV, gratuito per 14 giorni.

