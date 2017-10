Rossella Brescia fa infuriare Asia Argento/ "Ci si può difendere dai Weinstein”: replica velenosa dell'attrice

20 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Rossella Brescia (Foto: da Facebook)

Asia Argento ha lasciato l'Italia, ma non si è ancora messa alle spalle le polemiche per la sua denuncia in merito allo scandalo Harvey Weinstein. Nelle ultime ore ha replicato sui social ad un post di Rossella Brescia, che ha raccontato la sua esperienza personale da un punto di vista controcorrente rispetto a quello delle attrici che negli ultimi tempi hanno denunciato le violenze subite negli anni. «Comunque le cose sono due o sono una cessa oppure c’è qualcosa che non mi torna. Oppure sono davvero una che ha intuito. Come mai non ho mai incontrato i vari Weinstein nella mia vita? Eppure faccio questo mestiere da tanti anni», si interroga la ballerina e conduttrice. Ma sa già la risposta: «La verità è una sola: quando sento odore di marcio, sfodero il mio sorriso migliore e volto le spalle. Dico sempre a me stessa siamo talmente tanti nel mondo, non c'è mica solo Weinstein». Rossella Brescia ha elencato poi un paio di situazioni che ha evitato per non imbattersi in coloro che potevano approfittarsi di lei. Come quel regista che le ha dato appuntamento al ristorante di sera...

TWEET VELENOSO DI ASIA ARGENTO PER ROSSELLA BRESCIA

La presa di posizione di Rossella Brescia ha provocato la reazione di Asia Argento, già peraltro nel mirino delle critiche per la sua denuncia a vent'anni di distanza dalle presunte molestie del produttore Harvey Weinstein. Tweet al veleno dell'attrice: «Brava, sei meglio tu». La ballerina, vittima di diverse critiche da parte degli utenti, è tornata sulla questione con un altro post lamentandosi del fatto che le sue parole sano state «beceramente strumentalizzate» e chiedendo scusa «se qualcuno si è sentito offeso». Prima precisa di non aver mai fatto il nome di Asia Argento, poi specifica che le «dispiace immensamente per quello che le è successo, perché una donna non si tocca nemmeno con un fiore». D'altra parte però pensa che «se non vuoi trovarti invischiato in questo mondo disgustoso ti difendi». Per ora il botta e risposta tra Rossella Brescia e Asia Argento è terminato, ma il dibattito sui social prosegue.

Brava, sei meglio tu — Asia Argento (@AsiaArgento) 19 ottobre 2017

