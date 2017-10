Soleil Sorgè e Marco Cartasegna/ L’ex corteggiatrice rompe il silenzio: “Non vi sfamerò più” (Uomini e Donne)

Soleil Sorgè rompe il silenzio sulle foto con Marco Cartasegna pubblicate dal settimanel Chi e, sui social, risponde per le rime alle provocazioni dei followers.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna

Soleil Sorgè rompe il silenzio sulle foto con Marco Cartasegna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver ufficialmente chiuso la sua storia con Luca Onestini, informato della sua decisione da una lettera che ha poi bruciato nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di difendere le proprie scelte. Soleil l’ha fatto rispondendo su Instagram alle domande ma anche alle offese dei followers che, da circa due settimane, hanno letteralmente preso d’assalto il suo profilo. Soleil, così, sotto l’ultima foto pubblicata sul social network, ha deciso di svelare la verità sulle foto pubblicate dal settimanale Chi in cui è in compagnia di Marco Cartasegna. “Non devo nulla a nessuno, è la mia vita privata… Sono gli altri che senza sapere ne esserne parte tentano di creare questi teatrini… Posso solo divertirmi a guardarli giocare con la loro dignità”, sbotta l’ex corteggiatrice che a chi le consiglia di chiedere scusa per l’atteggiamento risponde – “Chiedere scusa per cosa? Aver preso una decisione in base al rapporto vissuto, dimostrazioni ottenute e rispetto ricevuto? Ragazzi riprendetevi. Non avete proprio compreso la situazione. Mi rattrista vedere con quanta facilità viene smosso il vostro giudizio”.

SOLEIL DICE NO AL GOSSIP

Quelle usate da Soleil Sorgè sono parole dure che, tuttavia, non convincono i fans, convinti che l’ex corteggiatrice stia sfruttando la situazione per ottenere visibilità. La Sorgè, però, assicura di non essere affatto interessata al gossip, come invece pensa qualcuno: "Ho già spiegato come stanno le cose più volte. Mi spiace non continuare a sfamarvi di gossip, ma non è di mio interesse. Né il gossip stesso né rispondere alle persone che continuano ad esercitarlo”. Alcuni commenti, poi, sono andati oltre la storia d’amore finita con Luca Onestini. C’è anche chi le consiglia di fare l’attrice scendendo a compromessi. La riposta secca di Soleil non è tardata ad arrivare: “Fare l’attrice non è il mio obiettivo (anche se ho studiato e continua a farlo per passione) […] Ti assicuro che non è l’unica via […] Dire di NO è una scelta. E il merito paga sempre”. La Sorgè, dunque, ha tirato fuori le unghie. Diventata popolarissima in sole due settimane, non ha alcuna intenzione di farsi calpestare.

