Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi: le caprette delle palme

Continuano ad essere ottimi gli ascolti per Striscia la Notizia che dopo la capretta assassina, tornerà in onda questa sera con una nuova puntata, quali saranno i servizi che vedremo?

20 ottobre 2017 Hedda Hopper

Striscia la notizia su Canale 5

Striscia la notizia torna questa sera per la penultima puntata della settimana, l'ennesima che ha visto alla conduzione la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Anche questa sera i due saranno dietro al bancone di Striscia insieme alle nuove veline e per lanciare i nuovi servizi dei loro inviati, ma cosa vedremo questa sera? Al momento non ci sono dettagli sulla nuova puntata ma quello che è certo è che anche ieri gli ascolti sono stati ottimi tanto che il tg satirico ieri ha registrato una media di 4.530.000 spettatori con uno share del 17.1% registrando solo un punto percentuale in meno rispetto al suo diretto interessato. Riuscirà a fare meglio questa sera con la nuova puntata?

IL SERVIZIO DELLA CAPRA SULLA PALMA

Dopo il punteruolo rosso arrivano le caprette bianche per le palme, questa è la nuova denuncia di Striscia la Notizia che proprio ieri sera ha mandato in onda questo video che tanto ha fatto divertire il pubblico. In un solo minuto, ecco che la capretta bianca è riuscita a salire in cima alla palma ma il momento più esilarante è proprio quando spunta un vecchio video di Vittorio Sgarbi al grido di "Capra, capra, capra", questo basterà per punire chi metto a rischio le palme? Clicca qui per vedere il "servizio" in onda ieri sera. Il divertente video è stato solo uno dei momenti della puntata di Striscia la Notizia e lo stesso succederà questa sera quando il tg satirico finalmente tornerà in onda con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio che si sta occupando della conduzione del programma in queste settimane.

© Riproduzione Riservata.